Así reaccionó Chris Evans tras accidentalmente postear fotografía íntima

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Las redes sociales se encendieron la noche del sábado cuando el actor Chris Evans accidentalmente colgó en su cuenta de Instagram la grabación de un vídeo que dejo ver parte de su galería de vídeos e imágenes, y accidentalmente reveló a sus 5.7 millones una fotografía desnudo, pero su reacción al bochornoso evento fue aun más sorpresiva.

Dos días después través de su cuenta de Twitter, el actor que se encarga de darle vida al Capitán América en las historias de Marvel, decidió hacer una aparición e instar a sus seguidores a votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos a efectuarse este 3 de noviembre.

“Ahora que tengo su atención … ¡VOTEN el 3 de noviembre!”, escribió Evans a sus 14 millones de seguidores en la referida red social, y agregó dos emojis de un hombre con la mano en la cara y otro mientras se encogía de hombros.

Mark Ruffalo, colega de Evans, y actor que intérpreta a Hulk también le sacó el lado divertido a la situación y le envió un gracioso mensaje a su coprotagonista de “Avenger” tras conocerse que su compañero publicó fotos privadas. “Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte”, bromeó Ruffalo en su tuit, que obtuvo más de 200 mil “me gusta”.

Now that I have your attention 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️….

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020