Así no se puede!

Todos estamos claros en que se hace necesario castigar a quienes tuvieron la culpa de lo que pasó en las elecciones del pasado 16 sean quienes sean y sí hubo manos criminales.

Pero igual se quiere que se respeten las instituciones nacionales y que se preserve la paz que es fundamental para la vida del país.

No se puede seguir diciendo que Danilo Medina perdió las elecciones, cuál elecciones? , y no quiere entregar el poder ,ni que el PLD perdió las elecciones, cuál elecciones?,y no quiere aceptarlo para que se siembre el caos en algunas mentes y se pueda reproducir una matanza como la de abril del 84.

Hay que volver a dialogar como en otros tiempos igual de complicados,hay que juntarse todos en torno a una mesa y buscar salidas ,lo contrario es conspirar contra el presente y el futuro de la patria que no es ni de los que la gobiernan ni de quienes aspiran a gobernarla sino de todos los que fuimos privilegiados por Dios para nacer en ella!

POR GERMÁN MARTÍNEZ

Anuncios

Relacionado