Así no debe ser como se enfrente el coronavirus

La forma incorrecta y desordenada con que hemos estados enfrentando la pandemia de coronavirus lamentablemente no nos va a conducir a ningún lugar seguro que nos permita vencer el mal.

Mientras no comencemos a llevar al pie de la letra las indicaciones protocolares que aconsejan los expertos de utilizar mascarillas y no mantenernos aglomerados no lograremos sobreponernos a la enfermedad.

Penosamente Tenemos una población terca y desafiante a la autoridad, lo que ha impedido que se apliquen las medidas protocolares que se requieren para enfrentar la bendita enfermedad.

El toque de queda no se quiere cumplir y la mayoría se niega a ponerse permanentemente las mascarillas y lavarse las manos con jabón frecuentemente.

Esto ha impedido que hayamos logrados avances significativos en la luchas contra propagación del virus ya que estamos prácticamente estancados en la lucha contra la temida enfermedad.

Si no hacemos un esfuerzo y ponemos de nuestra parte definitivamente no lograremos imponernos a la maligna enfermedad que amenaza con destruir a la humanidad.

POR LUIS D. SANTAMARIA

Anuncios

Relacionado