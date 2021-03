Así lucirán Lady Gaga y Adam Driver en la cinta “House of Gucci”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- “Señor y señora Gucci”, con estas palabras la popular actriz y cantante estadounidense, Lady Gaga, reveló la primera imagen de la película “House of Gucci” del director Ridley Scott, en la que personificará a “Patrizia Reggiani”, la esposa del afamado empresario de la moda.

En la fotografía, publicada en la cuenta de Instagram de la intérprete de éxitos como “Poker face” y “Bad romance”, sale en compañía del actor Adam Driver, quien será el encargado de dar vida a al diseñador Maurizio Gucci.

De acuerdo a los medios estadounidenses, el rodaje del film inició hace unas semanas atrás y también contará con las actuaciones de Al Pacino, en el papel de Aldo Gucci; Jared Leto, que interpretará a Paolo Gucci; y Jeremy Irons, quien será el padre de Maurizio Gucci.

La cinta está inspirada en el libro de Sara Gay Forden, “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”.