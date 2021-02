Así lució Natti Natasha sus seis meses de embarazo en Premio Lo Nuestro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La cantante urbana dominicana, Natti Natasha, se robó todas las miradas la noche del jueves en la celebración de Premio Lo Nuestro 2021, al anunciar un embarazo de seis meses que, según dio a entender, logró luego de mucho esfuerzo, fruto de la relación que sostiene con el productor musical Raphy Pina.

Tras haber recibido el premio a la mejor canción del año en la gala, la artista oriunda de Santiago de los Caballeros, expresó que “Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NATTI NATASHA (@nattinatasha)

“Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”, añadió la intérprete de éxitos como “Sin pijama” y “Criminal”.

En su discurso, Natasha agregó que ahora tiene que trabajar más que nunca por su bebé, cuyo sexo no reveló, y expresó su amor por su prometido Pina, quien le besó la barriga antes de que ella subiera al escenario.

En la ceremonia, Natalia Gutiérrez, nombre de pila de la artista, de 34 años, compartió escenario con su compatriota Prince Royce, interpretando a dúo su canción “Antes que salga el sol”, mientras le tocaba el vientre y gritaba “¡Felicidades Raphy!”, al culminar la canción.

UN DIFÍCL CAMINO PARA CONCEBIR

La intérprete de “Me gusta” reveló a la revista People en Español que llevaba varios meses intentando quedar embarazada.

La cantante se sometió a una cirugía en 2007 para removerle unos quistes en la matriz y tuvieron que extirparle una trompa de Falopio, por lo que sabía que si quería embarazarse debía someterse a un tratamiento. Cuando la relación con el productor y su manejador Raphy Pina tomó seriedad, hablaron sobre esa posibilidad.

“Me ponía de tres a cuatro inyecciones [de hormonas] cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos”, reveló.

“Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo”. Sin embargo, contó que su felicidad se desvaneció cuando el tratamiento no funcionó.

Tras su doctor pronunciarle que no podría tener hijos, dijo: “Me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Me sentí como un fracaso total como mujer”. Natti decidió entonces refugiarse en el trabajo y, de manera repentina, descubrieron que estaba embarazada.

Texto trabajado con información de Un Nuevo Día