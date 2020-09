Así fue la reacción de la mamá de Camilo a sus seis nominaciones al Latin Grammy

View this post on Instagram

Mamá, ya sé que me vas a regañar por postear esto Jajajaja pero no me aguanté las ganas!!! PERDÓN PERDÓN PERDÓN pero es muy emocionante verte diciendo groserías de emoción jajaja Esta fue la reacción de mis papás cuando llamé a contarles que tenemos 6 nominaciones a los @latingrammys !!! Y mi mamá no lo dice en broma con que @evaluna me cambió la vida. Yo estoy de acuerdo con ella!! TRIBU, ESTO ES DE USTEDES ⛺️🔥