Así fue la primera aparición en Instagram de Don Miguelo, luego de su arresto

GRACIAS DIOS!!! No tengo como pagarles, a ustedes el pueblo, mi gente de San Francisco y de todo el país y el mundo, ustedes conocen mi corazón y por eso se abanderaron con mi caso, solo puedo decirles GRACIAS. Gracias a mis compañeros urbanos por dar cátedra de humildad y compañerismo. Así como a todos los artistas de diferentes géneros musicales. Gracias influencers e instagramers Por confiar en mi. Gracias a mis abogados por el buen trabajo. Gracias Dios por el regalo de cumpleaños 🙏🏽