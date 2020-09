¡Ashley Tisdale anuncia que está embarazada!

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. La estrella de Hollywood Ashley Tisdale, conocida por interpretrar a Sharpey Evans en las películas de Disney Hihg School Musical (HSM), anunció este jueves a través de su cuenta de Instagram que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

En las fotos compartidas en redes sociales se aprecia a Tisdale acunando su creciente pancita, fotografías que también compartió con sus seguidores, su esposo Christopher French.

La noticia llega pocos días después de que la pareja celebrara su sexto aniversario de bodas, pues contrajeron matrimonio en septiembre de 2014 . Para la ceremonia, la coprotagonista de HSM y mejor amiga de Tisdale, Vanessa Hudgens, sirvió como una de sus damas de honor, quien aprovechó el momento para dejarle un mensaje que expresaba: “Simplemente la más linda”.

En honor a su aniversario a principios de este mes, Tisdale usó Instagram para compartirle un sincero mensaje a su esposo. “¡No puedo creer que llevamos casados ​​6 años! El tiempo vuela”, escribió la actriz. “Recuerdo haber tenido mucho miedo en el momento en que nos juntamos porque no podía creer lo bien que me trataste. Nunca me habían tratado de esa manera”.