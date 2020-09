Asesoría gratuita a la Fuerza del Pueblo I

Por respeto a los lectores de este y otros artículos, el autor se haya en el deber de solicitarles, encarecidamente, una licencia a los fines de tratar con cierta generosidad las ideas y expresiones que se vierten a continuación respecto del partido Fuerza del Pueblo, por vínculos personales del suscrito con su liderazgo. Sin embargo, vale decir que, nada compromete la objetividad e imparcialidad requerida para esgrimir los siguientes conceptos. En esta ocasión, sobre recomendaciones puntuales para esta novedosa organización política.

La Fuerza del Pueblo nace como una tendencia que operaba en el interior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alrededor de la visión y las orientaciones del Dr. Leonel Fernández, ex presidente de la república. El ex jefe de Estado, como gran conocedor y estudioso de la comunicación, comenzó “espontáneamente” a denominar su causa como “la fuerza del pueblo”, a raíz de la aprobación del método de primarias abiertas para la escogencia de los candidatos del PLD para los respectivos torneos electorales celebrados en este año 2020. A pesar del ex mandatario manifestar no creer en grupos, facciones y tendencias, la diferencia de criterios, principios y valores para el accionar político desde el PLD hizo que organizase su simpatía y que, con su renuncia de dicha organización, naciera el Partido Fuerza del Pueblo.

De igual manera surgió el Partido Revolucionario Moderno (PRM). El mismo nace como una tendencia al interior del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), para las elecciones presidenciales del año 2012 en las que, el ex presidente Ing. Hipólito Mejía y el Lic. Luis Abinader Corona, concurrieron como candidato presidencial y vicepresidencial, respectivamente. Por tanto, cuando se da la escisión del PRD, es la figura de Hipólito Mejía que aglutina a viejos simpatizantes de ese partido y, Luis Abinader, en segundo plano, que aporta la plataforma política y legal de Alianza Social Dominicana que lideraba su padre, el extinto político dominicano José Rafael Abinader.

Es decir, el PRM y la FP surgen en formas similares, respecto de ser a causa de una figura presidencial y de ser sobre la base de una plataforma jurídica y política convertida en una nueva organización. Su diferencia estriba en la formación político-intelectual de sus dirigentes y la visión que como partido se han construido sobre la conducción gubernamental del Estado dominicano. Lo cual, esta por verse en el porvenir.

Sin embargo, con el PLD no ocurrió así. Dicho partido fue fundado por Juan Bosch sin antes haber sido una tendencia o facción. Esto permitió que, cuando se funda el partido morado, no sólo se integrara por ex miembros del PRD, sino, también, por miembros de la sociedad civil y de la población en sentido general, con inquietudes políticas de la época. Además, de una conocida preparación conceptual de sus miembros y una postura clara con relación a qué hacer al conquistar el poder.

Ahí aflora, precisamente, el primer gran reto de la Fuerza del Pueblo: diferenciarse ampliamente del PLD y del PRM. ¿Cómo se hace esto? Primero, destacando ser lo “bueno o mejor” que tuvo la organización morada y, segundo, proyectar la experiencia y la capacidad para el manejo de los destinos nacionales respecto de los desaciertos del partido oficial en ese sentido.

Ahora bien, para lograr lo anterior, efectivamente, la FP debe considerar las siguientes recomendaciones:

1. Distinguir al partido del líder.

2. Crear una estrategia propia de comunicación política.

3. NO reproducir el peledeísmo.

4. Renovar sus figuras principales o de exposición pública.

5. Innovar en la estructuración organizacional.

Las mismas serán desarrolladas en una próxima entrega que, desde ya, espera contar con su lectura y comentarios.De lo cual, el autor, estará altamente agradecido.