Asesor de seguros considera la tecnología es un complemento, no un sustituto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Escuela Internacional de Seguros y Finanzas, Alberto Hoyos Moliner, manifestó que en el mundo de los seguros la digitalización es un complemento, mas no un sustituto.

Explicó que la naturaleza de este negocio es la gestión de riesgo para los clientes, y que la tecnología brinda la oportunidad de proporcionarles lo que necesitan a través de un modelo híbrido que agrega valor al trabajo realizado.

“En el mundo de los seguros la digitalización es un complemento, no la sustitución, porque este negocio está basado en riesgos y somos gestores de riesgos para nuestros clientes y haya que darles en ese modelo híbrido a cada cliente lo que valore más de nosotros, pero no debemos olvidar esa transformación empresarial estratégica de modelos de negocios que nos está dando la tecnología”, comentó.

Hoyos Moliner realizó estas declaraciones en el programa “60 Minutos de Seguros”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El asesor sostuvo que el modelo mixto de asistencia que surgió y se aceleró debido a la pandemia es el que permanecerá en el tiempo y coexistirá con otras modalidades, debido a la preferencia de los clientes.

“El modelo híbrido que ha surgido y se ha acelerado con la pandemia es el que va a quedarse para convivir con él, hay gente que prefiere lo digital, otros lo presencial y eso lo valoramos, es bueno, entonces, el modelo híbrido da respuesta al cliente digital y al presencial”, detalló.

En ese sentido, agregó que no hay que olvidar que la clave de nuestra transformación no es solo hablamos digital, argumentando que en estos tiempos es necesario desaprender para poder evolucionar.

“Nosotros creemos en la transformación del asesor en consultor de riesgos, eso es lo que más valor le da al cliente, primero dale consultoría al cliente de riesgos presencial, o mixta porque hay cosas que pueden acelerar”, indicó.

