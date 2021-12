Asesinan mujer y su gemela resulta herida mientras celebraban su cumpleaños en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Una agente de seguridad escolar murió baleada la madrugada de este viernes en Queens, Nueva York, mientras terminaba de celebrar su cumpleaños número 27 con su hermana gemela, quien resultó herida.

La occisa y su gemela cumplieron años este viernes y estaban con una amiga cuando estalló la violencia en Steinway Street poco después de las 4:00 a.m., dijeron diversas fuentes a The New York Post.

Las autoridades no revelaron los nombres de inmediato y agregaron que la familia está pendiente de notificación. Según los informes, las tres mujeres tuvieron una disputa con varios sospechosos desconocidos, quienes abrieron fuego e hirieron a la agente de seguridad escolar en el torso y la pierna, dijo la policía. La llevaron de urgencia al Hospital Mount Sinai-Queens, donde fue declarada muerta.

Su gemela recibió un disparo en la rodilla izquierda y su amiga de la misma edad fue baleada en el glúteo y el hombro izquierdo. Ambas fueron trasladadas al Hospital Elmhurst en condición estable.

Los sospechosos huyeron después del tiroteo en un BMW, que fue rastreado por última vez en el piso superior del puente George Washington.

La naturaleza de la disputa que condujo a la violencia no estaba clara al momento. Las víctimas nunca estuvieron dentro del bar “Solletto”, ubicado frente a la escena del crimen, dijo la policía.

