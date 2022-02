Asesinan de cinco balazos a un dominicano en El Bronx

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El dominicano Ángel Ortega Valois , de 44 años de edad fue asesinado el sábado en la tarde de cinco balazos en la espalda por un tirador prófugo que lo ubicó y lo mató en la intersección de las avenidas Tremont y Belmont en el vecindario Crotona.

Ortega, que era padre de una niña de 1 año fue ultimado a las 3:15 de la tarde y declarado muerto en el hospital Saint Barnabas donde fue llevado por los paramédicos y policías.

Su madre, Dinorah Valois dijo que su hijo asesinado planeaba mudarse con su hija a Carolina del Norte, que era uno de sus sueños.

La madre no dejó en claro si Ortega tenía enemigos o estuvo involucrado en al alguna discusión con alguien.

Los investigadores tampoco han determinado el motivo del homicidio.

Ortega vivía en la sección Norwood de El Bronx con su novia y la hija de 1 año, dijeron sus familiares.

“En este momento no sabemos nada más que el hecho de que le dispararon cinco veces por la espalda”, dijo entre lágrimas su madre, Dinorah Valois en una entrevista con el tabloide NY Daily News ayer lunes.

Valois dijo que vio imágenes en un video de vigilancia recuperadas por policías que muestran el asesinato de su hijo.

El pistolero estaba esperando a Ortega frente a un negocio en la cuadra y cuando el dominicano salió, el asesino abrió fuego, se cambió de ropa y salió corriendo.

Valois dijo que no conocía a nadie que pudiera haber estado peleando con su hijo o que lo quisiera muerto.

“Siempre hablábamos, todos los días”, dijo Valois. “Era muy dulce, cariñoso, muy generoso. Era una muy buena persona”.

Explicó que su hijo sufría de esquizofrenia pero tomaba medicamentos para que su comportamiento no provocara a nadie, dijo la madre.

Johan Feliz, sobrino de Ortega dijo que su tío estaba haciendo planes para mudarse a Carolina del Norte con su hija.

“Me siento terrible pensando en eso ahora porque me decía que quería venir aquí”, dijo Feliz.

Añadió que Ortega siempre quiso irse a Charlotte (capital de Carolina del Norte). Y tenía muchos deseos de salir de Nueva York.

“La forma en que vivía, ya no era lo que quería”, agregó. “La medicina que estaba tomando no lo hacía sentir bien, ya no era una buena situación”.

Feliz dijo que su padre le contó sobre el asesinato de Ortega y los detalles lo sorprendieron.

“Cinco veces, guau. … Era un buen tipo”, dijo Feliz. “Era simplemente un tipo de buen corazón”.

El asesinato de Ortega es el tercero en lo que va del año en los confines del cuartel Comisaría 48 en El Bronx.

Las estadísticas criminales más recientes de la policía de Nueva York revelan ocho tiroteos en esa área desde el primero de al 13 de febrero, un período de tiempo que no incluye la muerte de Ortega, en comparación con tres en el mismo período en 2021.

Una hermana de Ortega, Jacqueline V Borkouski que aparece en fotos a la entrada del restaurante “Viralata” en la avenida Sarasota en Santo Domingo, República Dominicana, se mostró destrozada en su cuenta Facebook por el asesinato.

“Ángel realmente te echaremos de menos. Mi corazón está pesado con esta horrible noticia. Rip Angel Ortega. Te amaba mi hermano, el tío de mis hijas ¿quién sería tan cruel para lastimar a Ángel? Quién tenía la mente de un niño. No quería hacer daño a nadie. Descansa en paz dulce ángel”, escribió ella acompañando el mensaje con una foto de Ángel con su hija.

