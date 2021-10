Aseguran todo está listo para II Día Nacional de Ayuno y Oración “RD Nación de Dios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Por segunda ocasión en este año, el ministerio “Nagua, Ciudad de Dios”, convoca a todos los dominicanos sin importar denominación religiosa, católicos y evangélicos, a un Gran Día Nacional de Ayuno y Oración por el país, por la salud y contra toda manifestación de violencia y delincuencia que ha dejado luto y dolor en las familias.

La iniciativa del ministerio que preside el pastor Miguel Vásquez Martínez, lleva 18 años celebrándose en el municipio Nagua, de la provincia de María Trinidad Sánchez, y desde febrero pasado los organizadores decidieron extenderlo a todo el país con el tema “República Dominicana, Nación de Dios”.

Durante el encuentro, líderes de las distintas denominaciones religiosas de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional proclamarán que República Dominicana es una nación que le pertenece a Dios, junto al ministerio “Nagua, Ciudad de Dios”, que celebrará la edición XX del evento con oración y cánticos, entre otras expresiones de fe.

El pastor Vásquez Martínez explicó que la jornada de ayuno y oración ha sido pautada para este sábado 16 de octubre, de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y se estará transmitiendo a través de una cadena nacional de radio, televisión y redes sociales.

Agregó que serán 12 horas en la presencia de Dios, para lo cual estarán reunidos en los parques de los 158 municipios del país feligreses de todas las denominaciones para orar a favor de los dominicanos, las autoridades, nuestro destino y proclamar que Dios es Señor de este país.

“En julio de 2020, cuando me encontraba con pocas posibilidades de vida, inconsciente y desconectado del mundo a causa del covid-19, tuve una experiencia con Dios, quien me extendió su mano de misericordia, su oído se inclinó a mí y escuchó mi clamor, pero también me dijo: ´Yo Soy tu amigo y siempre lo seré´ y me dio la visión del ayuno y oración República Dominicana Nación de Dios”, comentó el pastor.

Esta actividad es auspiciada por República Dominicana Nación de Dios, las Oficinas de Enlace de las Iglesias Católica y Evangélica ante El Poder Ejecutivo, Altar Nacional de Oración, Movimiento Citadino y el Ministerio de Militares y Capellanes para Cristo.

En conferencia de prensa, efectuada en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el pastor Vásquez estuvo acompañado de los miembros del ministerio: Damaris de Jesús Fernández, y José Bartolomé Cruz (El Che).

Relacionado