Aseguran recién inauguradas carreteras en Ocoa representan un impulso a la economía de RD

La vía de Rancho Arriba tiene una extensión de 11 kms y une las regiones sur y norte del país y la carretera de Arroyo Palma cuenta con una longitud de 2.8 kilómetros.

EL NUEVO DIARIO, SAN JOSÉ DE OCOA.- Las carreteras inauguradas este fin de semana por el Gobierno del presidente Luis Abinader, construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la provincia San José de Ocoa, impactan de manera significativa el desarrollo económico y social de esta provincia, además de que comunica de forma segura la región sur con el Cibao.

Las carreteras Piedra Blanca-Rancho Arriba y Arroyo Palma- Sobrante-El Pinar, proporcionan facilidad y agilidad del traslado a la gran producción mediante invernaderos de vegetales, flores, frutas y café de esta productiva zona, la cual además, aumenta su interés de vía ecoturística.

La reconstrucción de la carretera San José de Ocoa-Rancho Arriba-Piedra Blanca, cuya inversión supera los 42.1 millones de dólares, tiene una extensión de 11 kilómetros, es de gran importancia para la zona agrícola de esa provincia, ya que viene a traer tranquilidad a todos los productores de invernaderos o ambientes controlados.

El presidente Abinader expresó, que esta carretera tiene una importancia mayor porque permite transportar los productos agrícolas desde Rancho Arriba, con alrededor de un millón 300 mil metros cuadrados de invernadero y al mismo tiempo, unifica desde el Cruce de Ocoa, en el sur, hasta el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.



«Este es el mayor inicio de comunicación Cibao-sur y en la cual nosotros en los próximos años vamos a estar bien enfocados en hacer otras conexiones que tenemos pendientes como la del distrito municipal de Guayabal, en Azua, donde será conectado con Constanza y la carretera desde San Juan de la Maguana hasta Santiago», destacó.

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, destacó la importancia de las obras, tanto de Rancho Arriba como la de Arroyo Palma, ya que vienen a completar unos enlaces que faltaban de comunicación entre la región sur y el norte, ya que la provincia de Ocoa es una de las partes del país más florecientes de toda la zona y con un potencial desarrollo turístico.

Deligne, quien tuvo a cargo las palabras centrales en las vías inauguradas, refirió que Obras Públicas también terminó de asfaltar numerosas calles y que avanza en la reconstrucción y pavimentación de un conjunto de caminos vecinales de los municipios San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba, con una inversión de 104 millones 392 mil pesos.

Con relación a la carretera Rancho Arriba, dijo que el tramo de vía que se entrega inicia en el puente sobre el río Banilejo y concluye en Rancho Arriba, “un recorrido que unirá los principales centros comerciales del país con esta próspera región, donde predomina una pujante agricultura representada principalmente por el incremento de la construcción de invernaderos y el desarrollo de las exportaciones de productos agrícolas”.

“Presidente Abinader, esta es la obra 301 de su gestión que a través del MOPC entregamos y constituye una satisfacción muy especial porque usted en más de una ocasión me señaló que no venía a San José de Ocoa hasta que no venía a darle inicio a la conclusión de los trabajos en este circuito desde Piedra Blanca hasta el Cruce de Ocoa”, expresó.

Explicó que gobiernos anteriores había realizó trabajos en el tramo Ocoa-El Cruce-Piedra Blanca-Rancho Arriba, pero la parte central de ese eslabón que completaba, “probablemente no sea el que tenga mayor extensión de longitud no dejaba de ser el más dificultoso, esa parte que se dejó para ser de último era la parte más difícil porque implicaba una serie de trabajos de alta ingeniería, altísimos estándares de calidad”.

“Aquí se planteaba en un punto que no había solución a un túnel que encarecían estos trabajos y sin embargo el equipo de Obras Públicas y Acero Estrella, buscaron una solución que permitió abaratar los costos de estos trabajos y desarrollar una labor que ahora con los aguaceros registrados este 6 de noviembre se probó que lo que hicieron y diseñaron como solución funcionaba”, explicó.

Respecto a la construcción de la carretera Arroyo Palma, dijo que esta viene a traer tranquilidad a esa comunidad, ya que la obra permitirá que las producciones agrícolas de esa demarcación puedan salir sin ningún problema a los mercados del norte, sur y la capital del país.

“Esta obra para las personas que viven aquí para los residentes de Bello Sobrante, Arroyo Palma y todas las comunidades aledañas , estos 2.8 kilómetros de asfalto que hoy se entregan, representan tanto como cualquier inversión no importa el monto que se haya ejecutado, para esta gente de aquí esto es más importante que cualquier otra obra porque viene a redimir su necesidad de vivir conforme al mandato constitucional”, afirmó.

Durante el acto inaugural también fueron entregados 17 kilómetros de asfaltado de calles que incluyen Rancho Arriba, Sabana Larga, San José de Ocoa y otras comunidades de la provincia.