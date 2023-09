Aseguran quienes niegan RD puede subsistir con la frontera cerrada, no aprendieron nada de la pandemia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Luis Ramírez, aseguró que la pandemia del Covid-19 le enseñó a República Dominicana que puede prescindir de todo, incluyendo el comercio fronterizo.

En ese sentido expuso que quienes consideran insostenible mantener cerrada la frontera con Haití, no han asimilado la reflexión que dejó la pandemia, pero sobre todo, carecen de sentido común y razonamiento.

“La pandemia nos enseñó que la industria se podía paralizar, que la frontera se podía cerrar y nos enseñó algo más cruel todavía, a ni siquiera poder acompañar en su último momento a nuestros seres queridos, eso significa que después de todo eso nosotros como país, podemos reinventarnos y subsistir con una frontera cerrada con Haití”, comentó.

Durante la conducción del programa “Aquí se dijo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez expuso que decir que República Dominicana no puede mantener el cierre fronterizo, invita a los haitianos a seguir resistiéndose a paralizar la canalización de las aguas del río Masacre.

(Ver programa).

“La realidad es que ese chantaje no podemos seguirlo, porque cuando nosotros los dominicanos y el liderazgo político empieza a decir que es insostenible, le estamos diciendo a los haitianos aguanten dos días más, que ellos no aguantan, le están diciendo que no cedan que en República Dominicana nosotros no aguantamos, ese es el mensaje que tú le estás mandando a los haitianos”, comentó.

Agregó que el hecho de que los congresistas rechacen esta medida implementada por el Gobierno, indica a los haitianos que deben continuar con la construcción del canal, porque los dominicanos no se ponen de acuerdo en defender su patria y en algún momento van a ceder.

“Hay que tener cuidado con eso, pero quédense con la reflexión de que la pandemia nos enseñó, que podamos prescindir de todo, pero absolutamente de todo, que nosotros voluntariamente por la necesidad que sea, por la conveniencia que sea, también podemos prescindir de la frontera”, reiteró.

“O sea, que el chantaje de que es insostenible, ¿quién dijo que es insostenible?, duramos un año trancado con la pandemia y seguimos viviendo y volvemos a recuperarnos y nos reinventamos”, comentó.

Durante su discurso, el analista político aclaró que entiende las implicaciones sociales y económicas para los que viven de la frontera; sin embargo, dijo que la cuestión de Estado estará siempre por encima de la situación individual y particular.

“El Gobierno tendrá que buscarle algún tipo de alternativa a esa gente que vive de la frontera”, narró.