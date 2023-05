Raúl Di Blasio deslumbró con su concierto sinfónico en el Teatro Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista argentino, Raúl Di Blasio, conocido como ‘El piano de América’, emocionó al público dominicano con su presentación marcada por su forma distendida de interactuar y sus fascinantes melodías.

Así lo establece una nota de prensa, en la que se indica que quedó más que demostrado la calidad y don de conectar con el público fiel que tiene en República Dominicana, el famoso pianista.

La presentación estuvo dirigida y producida por el maestro Amaury Sánchez, quien fue recibido de pies, junto a Diblasio, y a los 70 músicos de la Filarmónica de Santo Domingo.

Las primeras melodías de su repertorio fueron la ‘Overture con piano’, Di Blasio clásicos con ‘Aguas’, Penélope y Barroco; y ‘Leyenda del beso’ basado en el tema ‘Amor de hombre’ que popularizó la agrupación Mocedades. Al concluirlas saludó al público ¡Qué lindo estar aquí! ¡Gracias por su amor!

El artista destacó que cada canción tiene una historia y cada historia tiene una canción que está relacionada con la vida, con la familia “con este pueblo que vive sonriendo a pesar de las situaciones. Muchos de mis años los he pasado aquí. En México son alegres, pero aquí somos felices”.

Así, entre canciones y anécdotas, les regaló flores rojas a varias personas del público que estaban muy cerquita del escenario.

Homenaje a Juan Gabriel y Manzanero

En este concierto, Raúl Di Blasio dedicó un homenaje a los artistas mexicanos Juan Gabriel y Armando Manzanero. En ese momento tan especial se hizo acompañar de las artistas Mayela Orozco, a quien conoció cantando en el coro de Juan Gabriel.

Mayela Orozco interpretó un popurrí de las canciones que Armando Manzanero regaló al mundo, entre ellas ‘Contigo aprendí’ y ‘Te extraño’.

De Juan Gabriel sonó la melodía sinfónica de la canción ‘Hasta que te conocí’, mientras en la pantalla se apreciaba su fotografía con los brazos abiertos.

Tomey Sellars deleitó con los temas en inglés ‘You rise me up’, ‘Somewhere in time’. Con la canción ‘My heart will go on’, que se hizo famosa con Céline Dion por la película ‘Titanic’, demostró sus dotes vocales y sensibilidad para emocionar al público que le escucha. Sin duda, estas dos damas deslumbraron al público dominicano con sus impactantes voces.

Reconocimiento al doctor Ramón Tallaj

Di Blasio contó que durante la pandemia, el doctor Tallaj le invitó a ofrecer dos conciertos desde esa ciudad estadounidense para transmitirle alegría y consuelo a las personas que estaban internas con la esperanza de recuperarse.

Por esa acción, el artista argentino le entregó una placa de reconocimiento ovacionada por los presentes.

Más canciones, más emociones

Esa noche inolvidable siguió con el tema ‘Corazón de niño’; los tangos de su natal Argentina ‘Libertango’, ‘El día que me quieras’, y ‘Por una cabeza’. Seguido del popurrí latino ‘Bachata rosa’, ‘Condor pasa’; así como valses peruanos y temas de Paraguay.

Otra canción que este carismático artista disfrutó con su piano fue ‘Corazón dominicano’, dedicado a este país que tanto ama.

Relacionado