Aseguran que «Cuba», de Flow 28, rebasa el millón de vistas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Flow 28 es un sonido reconocible y único dentro de un género como el dembow. A sus solo 17 años ha conseguido llamar la atención de cientos de miles de personas con temas como «Po Po Po», junto a Bulin 47, y ahora está de vuelta con «Cuba», en un vídeo dirigido por Rodrigo Films.

Flow 28 empezó a hacerse viral en TikTok cantando en el estudio y fácilmente la gente empezó a hacerle caso y darle seguimiento.

El cantante urbano oriundo del sector de Bayona, confesó que su talento fue descubierto a finales mayo del 2021 mientras participaba en una competencia, donde su actual manager Ismael Anibal Medrano Espinola, “Gotera”, dueño de Gotera Records, identificó su potencial para incursionar en la música urbana.

Hace menos de un mes regaló el clip de «Por Necesidad», y ahora a su regreso de su gira por San Marteen y Ecuador trae «Cuba», que en apenas un día ya ha superado el millón de visitas. Este tema es gamberro, guasón y contagioso.

El exponente adelantó que para este año 2023, tiene previsto realizar otras colaboraciones con varios artistas del género, de los cuales no quiso dar muchos detalles, indicando que “hay muchos ‘features’ en verdad, con grandes artistas y artistas normales, o sea no me gusta hablar nada de eso, pero vienen muchas cosas buenas. Lo que si te puedo adelantar es que a final de este mes estare en los Premios Monitor Awards en Colombia y estoy confirmado para los Premios Juventud en San Jun, Puerto Rico ”.

SOBRE GOTERA RECORDS

Ismael Aníbal Medrano Espínola, conocido en el mundo del espectáculo como “Gotera”, es el propietario de Gotera Records, compañía que estableció en junio del 2016 para ofrecer distribución de música, organización de eventos y promociones.

Gotera es nativo de Santo Domingo, República Dominicana, desde sus inicios en el 2010 cuando se desempeñaba como dj en varios night clubs de la ciudad y promotor de varios artistas siempre tuvo en mente formar empresa.

Circa 2016 se estrena como manager del artista Liro Shaq El Sofoke con quien lleva más de siete años de relación laboral que le ha permitido viajar, formar alianzas estratégicas como distintas compañías, expender sus conocimientos en el área de manejo artístico.

A su vez lleva las carreras de los exponentes urbanos Liro Shaq El Sofoke, Gailen La Moyeta , Flow 28 y más reciente La Mas Doll.

