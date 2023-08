Aseguran no hay mayor dolor que el provocado por el rechazo de los padres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los predicadores Deyanira Aquino y Rey Villanueva concuerdan en que el rechazo de los progenitores es una experiencia más dolorosa y de mayor influencia en el desarrollo de los hijos.

“Es fuerte cuando tu andas con un rechazo arriba y más cuando viene de tu padre. Esos muchachos que están en las drogas en las calles, tú le preguntas: ¿y tus padres?, no mi padre me soltó en banda, mi madre me abandonó. No hay mayor dolor en un ser humano que el rechazo de sus progenitores”, manifestó Villanueva.

Durante su participación en el programa “Cristianos en Confianza”, el cual es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y conducido por el predicador Anderson Núñez, el dúo de ciudadanos validó que el rechazo puede tener un impacto profundo en la autoestima y la percepción que los hijos tienen de sí mismos.

(Ver programa).

Expusieron que el rechazo se puede convertir en un círculo reafirmado por padres irresponsables que no brindan amor y cuidado a sus hijos, argumentando que cuando los progenitores no cumplen su rol de proveer un ambiente de seguridad emocional, los infantes pueden crecer con heridas que afectan sus decisiones y elecciones en la vida adulta.

En cambio, también agregaron que los padres responsables juegan un papel fundamental en la restauración de sus hijos cuando estos han atravesado situaciones adversas, ya que el amor incondicional, aceptación y una guía adecuada puede marcar una diferencia.

“Qué buenos es cuando hay padres responsables que saben restaurar hijos, hay mucha que coge esos hijos y los convierte en mayores bastardos, porque los ponen en situaciones donde los muchachos hoy día están él calle haciendo y deshaciendo y la mayoría de la culpa de esa situación está en el padre, padres irresponsables, padres que no dan amor”, narró Villanueva.