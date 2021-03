Aseguran mujeres lactantes también deben recibir vacuna del covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Sociedad Dominicana de Pediatría explicó este miércoles que no hay ninguna contraindicación al amamantar y hacer uso de la vacuna, la cual puede ser incluso beneficiosa para el infante porque recibirá los anticuerpos de la enfermedad, a través de la lactancia.

Las declaraciones fueron expuestas por el doctor Marcos Díaz Guillén, pediatra neonatólogo y presidente de esta sociedad médica, el cual argumentó que hasta el momento no existen contraindicaciones en este proceso, por lo que invita a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a expandir más detalles sobre el tema para que así los vacunadores no nieguen la posibilidad de vacunación a estas mujeres que también se encuentran en riesgo, si no inmunizan su cuerpo frente a esta pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que hasta la fecha no se ha detectado el virus activo (es decir, que pueda causar infección) en la leche de ninguna madre con sospecha o confirmación de COVID-19. Por lo tanto, parece poco probable que la enfermedad pueda transmitirse al amamantar o a través de la leche materna extraída de una mujer considerada como caso sospechoso. Los investigadores continúan analizando este proceso.

Su documento también afirma que la lactancia materna mejora la supervivencia de los neonatos y lactantes, lo cual les proporciona beneficios para la salud y el desarrollo que duran toda la vida. El mismo enfatiza que la lactancia materna también mejora la salud de las madres.

El especialista añade que, aunque no existen hallazgos de madres presuntas o confirmadas con el virus, amamantar al bebé siempre será la mejor alternativa, debido a evidencias científicas sobre la alta calidad que la lactancia otorga para reducir la mortalidad de los neonatos, lactantes y niños menores de cinco años.

Datos de la OMS revelan que, en los pocos casos de infección confirmada del virus de la COVID-19 en niños por fuentes distintas a la lactancia materna, la mayoría de las veces la enfermedad ha sido asintomática o ha cursado con síntomas leves. Sin embargo, durante el amamantamiento, se recomienda que la madre aplique las medidas de higiene adecuadas que incluyen el uso de una mascarilla médica si dispone de ella— para reducir la posibilidad de transmitir al bebé las gotitas respiratorias con el virus de la COVID-19.

Díaz Guillén puntualizó que, en un futuro no muy lejano, las embarazadas y niños deberían también recibir la inmunización contra Covid-19 a través de la vacunación; sólo se espera los avances en la investigación sobre este segmento de la población.