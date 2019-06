Aseguran mercado de valores de RD está creciendo, pero hay que “empujarlo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El mercado de valores de República Dominicana está creciendo de marera considerable, pero necesita ser “empujado”, para que compita con el de otras economías.

Así lo afirmó Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha Inversiones, una de las firmas líderes en el sector, durante una visita que giró este lunes al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, y en donde participó Clara González, economista y conductora del espacio Econométrica, que se transmite los martes y jueves a las 6 P.M., a través de la plataforma ElNuevoDiarioTV.

Pese a reconocer que en el país aún no hay “todos los productos del mundo”, Camarena subrayó que Alpha Inversiones está promoviendo el mercado de valores para que el cliente empiece a encontrar productos y a su vez estos diseñarlos acorde a sus necesidades.

Expectativas al cierre de este 2019

El ejecutivo prevé que una vez aprobados los reglamentos de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, las empresas privadas estarían emitiendo acciones.

“En este año nos encontramos en el proceso de aprobación de los (17) reglamentos que van a permitir que la ley se pueda manifestar y la actividad también”, añadió Camarena tras indicar que espera que el mismo esté listo a finales del 2019, según lo establece la propia ley.

Indicó, además, que en el país hace falta una especie de alianza entre los sectores públicos y privados, para que estos utilicen el mercado de valores para financiarse y de esa forma reducir el costo de operación, mejoren los precios y aumenten las exportaciones.

“Vamos a decir que en esas cosas tenemos que involucrarnos. Están en consulta para que todo el mundo opine”, insistió.

También indicó que República Dominicana no cuenta con la primera empresa que cotice en bolsa, por diversas coyunturas políticas o de otra índole.

“Sin embargo, hoy nosotros tenemos un PIB per cápita cercano a 8 mil dólares por personas y en Perú y Colombia por ejemplo tienen un PIB per cápita de 6 mil 500”, comparó.

Enfatizó que estos datos del indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población, revelan que hay mucho más potencial en República Dominicana que en otros lugares, de cara a futuros inversionistas internacionales.

“La capacidad de desarrollarnos nosotros (República Dominicana) va ser mucho más rápida que la que pueden ser en otros países”, especificó.

Puntualizó que para lograr esto es necesario que la gente conozca la importancia del mercado de valores.

Principales emisores

El vicepresidente ejecutivo de Alpha Inversiones indicó que este mercado se ha desarrollado en el país, básicamente, con títulos de gobiernos, de los cuales el 95%, afirmó, son del Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

“Hoy tenemos cerca de 20 mil millones de dólares con su equivalente en pesos emitidos en títulos en el mercado de valores dominicanos”, informó.

De esa partida, detalló que la mitad lo tiene, fundamentalmente, las AFP, “lo cual significa que siempre tendrás alguien que estará comprando, y como tenemos una población relativamente joven, ellos cada vez más estarán demandando”.

A todo esto, Camarena mostró su esperanza de que la Ley 249-17 aprobada en diciembre del 2017 marque el despegue total del mercado de valores en República Dominicana.

En esa línea, subrayó Alpha Inversiones quiere liderar el mercado de valores en el desarrollo sostenible de República Dominicana.

Transparencia

Respecto al tema de la transparencia, Camarena señaló que el país ha avanzado “muchísimo”, ya que la mayoría de las empresas del sector financiero, afirmó, están transparentadas.

Sostiene, además, que de una empresa no estar transparentada corre el riesgo de tener el costo financiero más alto, pues asegura que al no tener sus operaciones claras no podrá ir a un banco halar una línea, por consecuente tendría que buscar financiamiento alternativo a través del factoring.

Ley de Fideicomiso

Camarena considera que “todos los países, todas las economías que han avanzado tienen el tema del fideicomiso dentro de las economías desde hace décadas”.

Mientras que República Dominicana, dijo, apenas comenzó en el 2011 para impulsar el tema de la vivienda, y que los existentes unos tres o cuatro son de oferta pública y funcionan “muy bien”.

Reiteró que hay dos tipos de fideicomiso: el privado y el de oferta pública, este último, es el que entra al mercado de valores.

Avances

Santiago Camarena expresó a este diario que hoy día cuenta con más de cien corredores de mercado de valores y que cada vez hay más personas capacitadas sobre el sector.

“Ya hay 87 mil cuentas abiertas en el mercado de valores, cosa que hace diez años había apenas unas dos mil”, resaltó.

Ventajas

El ejecutivo de Alpha Inversiones destacó que la economía de la República Dominicana tiene el 20% del PIB regional.

“O sea, hay 75 millones de personas en Centro América y el Caribe y nosotros (República Dominicana) somos los líderes. No hay una ciudad como Santo Domingo”, acentuó Camarena.

Sin embargo, reconoció que el mercado de valores del país no ha crecido como en otros países, ejemplo Colombia y Perú, pero, aseguró que se debe seguir “empujando”.

Sobre Alpha Inversiones

Esta entidad intermediaria, según señala en su portal, lidera de forma eficiente la evolución del mercado de valores, colaborando en la construcción de una sociedad más sustentable.

De igual manera, la entidad subraya que Alpha Inversiones está posicionada como el puesto de bolsa número 1 de República Dominicana en resultados y en patrimonio, al cierre, según el Ranking de Market Brief, del 2018.

Actualmente, recalcó que ha asumido el compromiso social de educar a la población sobre el mercado de valores y crear productos que permitan a cualquier inversionista beneficiarse de la rentabilidad que ofrece este segmento financiero.

Campaña “La cuenta del tiempo”

La campaña “La cuenta del tiempo”, que, de acuerdo a su ejecutivo Camarena, invita a las personas a reflexionar sobre cómo están invirtiendo su tiempo y sobre los sacrificios que están dispuestos a asumir por cumplir sus metas.

Informó que la referida campaña trae consigo un producto de inversión, a través del cual el puesto de bolsa ofrece a sus inversionistas la oportunidad de que su dinero trabaje para ellos.

Destacó que, a diferencia de otras inversiones, que requieren gran capital o financiamiento y un retorno de la inversión de muy largo plazo; el mercado de valores permite generar ingresos con el capital que tengas disponible y un tiempo de retorno corto, además de que la ganancia se genera sin inversión de tiempo.

“A través de ‘La cuenta del tiempo’ en Alpha Puesto de Bolsa buscamos hacer que las personas sean conscientes del valor del dinero en función del tiempo que tienen que trabajar para producirlo. Por eso estimamos el rendimiento de su inversión como el equivalente del tiempo libre que se puede obtener al generar ganancias sin que esto implique horas de trabajo”, explicó Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha Inversiones.

Dato: En el mercado de valores se encuentra al cierre con cerca de 86 mil cuentas de inversiones, es decir, cuentas de inversionistas en CEVALDOM.

