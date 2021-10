Aseguran Luis Abinader “ha sido el presidente que más se ha preocupado por la salud de los dominicanos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIAIRO, SANTO DOMINGO. -El exdiputado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio Santo Domingo Norte, Ramón Durán, destacó este sábado el manejo dado por las autoridades a la pandemia de la COVID-19.

En ese sentido, resaltó que en el país un número elevado de ciudadanos se ha puesto la tercera dosis del fármaco para combatir la enfermedad.

“Gracias al compromiso inmensurable del presidente Luis Abinader, quien ha dedicado gran parte del presupuesto nacional para adquirir las vacunas necesarias para que no se quede un dominicano sin inocularse a fin de que menos personas se infecten con la COVID-19” precisó Durán.

El reconocido médico de Santo Domingo Norte insistió que el mandatario siempre ha brindado un reconocimiento al incansable trabajo de los profesionales de la salud, quienes aún en medio de la pandemia han dado un auténtico ejemplo de compromiso y entrega.

“El gobierno encabezado por el presidente Abinader ha estado centrado en la priorización y calidad del gasto público, orientando el mismo a proteger la calidad de vida de los dominicanos y reactivar la economía. Es por ello que la República Dominicana está entre los primeros cinco países de América Latina entre los que más ha vacunado a sus ciudadanos” explicó.

Asimismo, dijo que la adquisición de la gran cantidad de dosis permitió asegurar que el proceso de vacunación en contra de la COVID-19 (enfermedad infecciosa) llegue a la población de forma gratuita y oportuna.

“El presidente Abinader ha garantizado que las vacunas estén a tiempo y la cantidad necesaria, que tan importante han sido, no solamente las dos dosis, sino también una tercera, es por ello que exhortamos al que no tenga su tercera dosis que aproveche que en el país la tenemos disponible y se la ponga para que su salud no se vea afectada” precisó.

Durán, elogió la manera tan atinada con la que el Gobierno ha manejado la pandemia, con medidas que han impactado de manera positiva la salud de los dominicanos, logrando aplicar más de 11 millones de dosis de vacunas, con el objetivo de fortalecer los servicios y garantizar el derecho a la salud de los dominicanos.

“El Gobierno ha sido eficiente en enfrentar la pandemia porque ha tomado las medidas correctas y producto de ello, es el crecimiento económico que se ha proyectado. Es por esto que la población se siente satisfecho con la buena y laboriosa gestión del presidente Abinader, quien de forma transparente y eficiente gobierna la nación” sostuvo.

Inversiones en Santo Domingo Norte

Durán, resaltó que el presidente Abinader ha demostrado su compromiso con el desarrollo del municipio Santo Domingo Norte, poniendo como ejemplo la decisión de instruir para que el Hospital General y de Especialidades Dr. Nelson Astacio de la Ciudad de la Salud sea concluido, del cual dijo llevaba más de ocho años paralizado y deteriorándose de forma significativa.

Sostuvo que el mandatario escuchó la voz del pueblo que mayoritariamente exigía la conclusión de este hospital que complementa la Ciudad Sanitaria.

El exlegislador habló de la importancia que tiene el hospital para la comunidad, debido a que no existe en el municipio un hospital general lo que obliga a los munícipes a trasladarse a la ciudad para poder consultarse, lo que incrementa el gasto de su cotidianidad, afectando su economía.

En otro orden, Durán dijo que fue una sabia decisión del mandatario la de extender la línea uno del Metro de Santo Domingo hacia Punta, Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, lo que contribuirá con la solución del caos en el transporte, así como la creación de más plazas de empleos.

