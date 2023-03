Aseguran las mujeres son sinónimo de fortaleza y no necesitan competir con nadie

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La gastroenteróloga Anny Mambrú y la abogada Carolina Candelario destacaron este 8 de marzo algunas de las bondades que a su juicio tiene la mujer dominicana, y aseguraron que todas las féminas, independientemente de su nivel económico, social o de otra índole, son perfectas y no necesitan competir con nadie.

La doctora Mambrú consideró que la mujer es una de las mejores obras de Dios, quien le dio el don de engendrar hijos y forjar familias a la que le brinda un amor incondicional y esa particularidad es una de sus mayores fortalezas y la hace una verdadera batalladora.

“Las mujeres dominicanas emprenden su día, no importa las vicisitudes que estemos pasando, no importa cuán grande sea la tormenta, no importa en qué lugar estemos, siempre damos lo mejor de nosotras”, sumó.

Mambrú y Candelario emitieron sus comentarios con motivo al Día Internacional de la Mujer, en el programa “Comentario Estratégico”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Por su parte, la abogada Candelario manifestó que cada mujer es perfecta y siempre deben tener presente que no existe la necesidad de que compitan con otras personas, más bien, deberían enfocarse en ser la mejor versión de ellas mismas cada día.

“Siempre digo que nosotras las mujeres somos perfectas, no importa los complejos, no importa si soy alta, si soy pequeña, no importa de qué color sea, mi estructura, somos perfectas y así debes considerarlo y celebrarte a ti todos los días”, acotó.

