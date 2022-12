Aseguran Gobierno no está prestando atención al campo; se hacen eco de preocupación que tendría Fenarroz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Gustavo Guzmán sostuvo que el Gobierno central no le estaría prestando atención al campo y una muestra de ello sería que los productores de arroz del país estarían pasando distintas dificultades, entre ellas la imposibilidad de tener acceso a comunicarse con las autoridades para hablar de la cosecha.

Guzmán expuso que en el “Diagnóstico Situacional del Sector Arrocero Nacional”, realizado por la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), se externaron distintas problemáticas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), la entrega de fondos a no productores y otros grupos que no fueron afectados por el huracán Fiona, entre otras preocupaciones.

“Esos fondos están siendo entregados a otras personas que no deben de ser, entonces Gobierno de Luis Abinader ponga mucha atención porque no podemos seguir jugando con la alimentación del pueblo dominicano, y en vez de bajar los artículos de primera necesidad están subiendo, no inventemos”, manifestó.

El comunicador emitió sus comentarios en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde exigió al Gobierno central dar respuesta al alto costo de la vida que habría en el país.

“Es un llamado de atención al Banco Agrícola, al Ministerio de Agricultura, a la presidencia de la República y a todo los que tienen que ver con eso, tienen que enfocarse en ese tema porque es una prioridad nacional el que podamos resolver la situación con los alimentos que están por las nubes”, sumó.

