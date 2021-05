Aseguran Gobierno, empresa privada y sector exportaciones deben trabajar en capacitar talentos involucrados en economía digital

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Arturo López Valerio, empresario tecnológico y presidente de la Cámara TIC, aseguró que tanto el sector privado como el público, deben trabajar en una aceleración de adopción tecnológica que propicie un mayor crecimiento de la economía digital, así como en la elaboración de programas de skills que provea de talentos con mayor capacidad para robustecer al mercado.

Al hablar sobre Digital Worker en el programa radial “Martes Tecnológico”, que se transmite por la 91 FM, López Valerio señaló que los talentos capacitados para desarrollar la economía digital en nuestro país están exportando individualmente sus servicios.

“Están los actores invisibles, aquellos que tienen los skills pero dicen ‘espérate, yo no me voy meter en una empresa, sino que voy a exportar mi talento’, y se vuelven entonces unidades productivas digitales, las cuales no están bajo ninguna estructura”, apuntó.

El presidente de la cámara TIC dijo además que uno de las debilidades del sector es que se ha estigmatizado al profesional del área informática, etiquetándolos como irresponsables.

“Se crea la cultura y la etiqueta, entonces se trabajan una serie de capas, miedos, inseguridades, hasta bullying, lo cual no ayuda a la confianza que debe tenerse en el sector nacional para generar un desarrollo. Entonces, por eso muchos empresarios, que tienen mayor capital, deciden contratar empresas extranjeras”, afirmó López Valerio.

En ese mismo sentido, resaltó que otra debilidad del sector en la adopción de la economía digital, es que los talentos sin las capacitación pertinente están sobrevalorados, exigiendo pagos sin las habilidades requeridas para desarrollar ciertos proyectos.

“El mercado está saturado de actores pero no hay recursos, entonces el actor nacional o el empresario nacional, desconfía de las empresas locales, porque le quedan mal, pero la realidad es que la empresa local está quedando mal porque no puede retener el talento, o el talento se va solo, o el talento se va a una factoría a exportar”, indicó.

Arturo López Valerio, quien tiene más de dos décadas como consultor en temas de tecnología, enfatizó que la economía digital es un sector que se encuentra en crecimiento y que el año pasado generó unos 350 millones de dólares, por lo que se pronostica que para este año represente el 5% del PIB.

“El sector de servicio tecnológico va a tener un evidente crecimiento conjuntamente a los planes que se están dando para el despliegue de ancho de banda en el país, y al mismo tiempo, el programa para expandir las capacidades de 5G, eso va a traer desarrollo sin lugar a dudas”, concluyó.

