Aseguran estrategia legal en contratos es vital para mayor aprovechamiento de las oportunidades de negocios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Empresarios conocieron y discutieron las oportunidades que ofrece la denominada Estrategia Legal para el desarrollo de compañías en República Dominicana y en la región.

Además, analizaron la figura del contrato visto desde cuatro ejes: Fintech y contratos inteligentes, análisis económico, estrategia contractual y gobernanza contractual.

Estos intercambios se produjeron durante la segunda edición del Congreso Internacional de Estrategia Legal (CIEL) que realizó el Instituto OMG, con la participación de expertos nacionales e internacionales de la comunidad académica y profesionales en Derecho, Administración, Economía, Tecnología y Negocios.

“Este Congreso es una gran oportunidad para conocer cómo la Estrategia Legal es una disciplina que abarca todas las partes de la empresa y se apoya en el marco legal disponible y en el conocimiento de distintas profesiones, con el objetivo de maximizar sus beneficios”, explicó Belkis Guerrero, rectora del Instituto OMG, mientras ofrecía las palabras de bienvenida en el Hotel Real Intercontinental de esta ciudad.

En el evento explicaron la relevancia del contrato como herramienta para crear valor, así como la importancia de asumir el compromiso de utilizar los sistemas legalespara mejorar las sociedades y las economías.

También expusieron acerca de la transición entre el contrato que solo requería redacción, lectura y firma, hacia una inteligencia legal alrededor del mismo donde se pueda implementar un pensamiento estratégico y se tomen en cuenta varios ejes que permitan generar más innovación, competitividad y tecnología disruptiva.

Los expositores contrastaron la visión tradicional de los contratos con esta nueva forma de ver la conducta de las partes construyendo Estrategia Legal, donde afirmaron que siempre va a existir un sesgo, que no necesariamente tiene que ser malo, y puede incluso utilizarse por los negociadores para la toma de decisiones y ser explotados a su favor.

“Hemos tenido definitivamente una fiesta intelectual, yo lo he disfrutado enormemente. Me he sentido estimulado a seguir pensando y profundizando sobre estos temas. Tuve la oportunidad de compartir con muchos de ustedes, y recibía comentarios similares.

El propósito del CIEL, es ese, es estimularnos, es invitarnos, es provocarnos a pensar sobre estos temas, vemos el CIEL y esta provocación a pensar y a investigar como un acto continuo y no como algo que ocurre cada dos años”, expresó en sus palabras de clausura Leonel Melo Guerrero, director general de CIEL y presidente de OMG.

El Congreso contó con la participación de más de una docena de expositores nacionales e internacionales del ámbito académico y profesional. Entre los expositores internacionales se encontraban: Thomas Barton, profesor de la Facultad de Derecho de California Western; Eyal Zamir, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Jerusalén; Francesco Parisi, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota y de Economía en la Universidad de Bologna; Katharina Pistor, profesora de Derecho Comparado de Columbia University; Mari Tomunen, asociada de Blockchain y Fintech en Sullivan y Worcester; Nydia Remolina León, asesora jurídica en temas de innovación, transformación digital, regulación y asuntos estratégicos en Bancolombia. Estos expertos explicaron la importancia de utilizar el sistema legalcomo un medio para mejorar las sociedades y las economías. También, expusieron en distintos paneles: Eduardo Jorge Prats, Marisol Vicens, César Dargam, Edwin de los Santos, Fabiola Herrera y Alejandro Fernández W.

