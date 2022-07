Aseguran empresarios y sindicalistas se oponen al desarrollo de nuevos proyectos en Las Terrenas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAMANÁ.- El presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Las Terrenas, Robinson Espino, señaló este martes que por años el desarrollo de ese municipio turístico se ha visto afectado por grupos que han pretendido “monopolizar” el mercado del turismo y se oponen a que se ejecuten y desarrollen nuevos proyectos “con el fin de ser los únicos en el sector”.

Indicó que un “grupo de enemigos” del desarrollo del municipio de proyectos como Blu Terrenas, Spirit of Terrenas y The Reef, reunió firmas de unas 100 personas de los cuales en su “gran mayoría son allegados al pueblo y con intereses propios y no en el bien común”. Precisó que la Unión de Juntas de Vecinos apoya todo proyecto que sea de desarrollo para el pueblo y los ciudadanos, siempre y cuando cumplan con las normativas vigentes de la resolución 06/2011 y proteja los recursos naturales.

Manifestó que el alcalde Eduardo Esteban en una vista pública presentó el proyecto Blu Terrenas ante el pueblo y las autoridades y resaltó que esa iniciativa es la oportunidad para darle a Las Terrenas el pueblo que debió ser Las Terrenas, “porque Blu es otro pueblo, la diferencia es que Blu viene a organizarnos, no a excluirnos, nos permiten, pero con orden como debió ser el pueblo de Las Terrenas”.

El articulista y contador Luis Adames en su columna de este martes con relación a los empresarios que han salido “opuesto a nuevos proyectos de desarrollo destacó que esos empresarios pueden construir en su entorno y donde le de la gana pero no permiten que otros entren a invertir en el municipio de Las Terrenas como es el caso de “BLU TERRENAS”, un proyecto que busca colocar a Las Terrenas en el mapa mundial como modelo y marca destino”.

