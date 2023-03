Aseguran discapacidad auditiva es invisible en República Dominicana

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- La discapacidad auditiva es considerada invisible en República Dominicana, debido a que no presenta características físicas evidentes, lo que provoca que las personas sean menos condescendiente con quienes la padecen.

Según, Diomede Turví, de 52 años, quien desde pequeño arrastra una pérdida auditiva, cuando una persona con discapacidad motora anda por las calles, los demás ciudadanos lo ayudan, en cambio, a los sordos, pocos le advierten sobre los peligros en su entorno, porque no presentan síntomas aparentes.

“La gran dificultad que tiene la comunidad sorda en nuestra República Dominicana es que dicen que la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible, no se nota”, expuso Turvi, quien desde pequeño pudo desarrollar la habilidad de interpretar a las personas a través de la lectura de labios.

En una entrevista para El Nuevo Diario TV, realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, Diomede sostuvo que muchas veces esta situación aísla a las personas sordas y no les permite desarrollarse, sobre todo, porque la mayoría de las personas no hablan lengua de señas y gran parte de los que tienen discapacidad auditiva no pueden leer los labios.

“Así como usted me ve vestido a mí, usted no va a regalar diez pesos, mejor me dice que me vaya a trabajar, pero si yo tengo una discapacidad física motora, usted me verá en la silla de ruedas y se va a solidarizar, pero la discapacidad auditiva no, la discapacidad auditiva te impide desarrollarte”, expuso.



