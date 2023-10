Aseguran canal que rehabilita Gobierno en Dajabón no resolverá problema de agua

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Productores agrícolas de la provincia Dajabón, aseguraron este miércoles que el canal que actualmente rehabilita el Gobierno no resolverá la problemática del agua para irrigar sus predios en esa zona fronteriza.

Expresaron que la obra fue realizada para mojar un sector, pero que el río Masacre ha disminuido de manera considerable y que a menos que se haga una represa, no permitirá la entrada de agua para satisfacer las necesidades de ese sector.

Además, manifestaron que la reforma hídrica se convertiría en un paliativo, ya que sólo aportaría unos 2 metros cúbicos de agua y no será la solución, pues unas 13 mil tareas sembradas de arroz se verían afectadas.

“Usted cree que ese canal que se está rehabilitando, no va a ser lo suficiente para suplir los productores que hay ahí. Hay que tomar cartas en el asunto en lo que se vaya hacer y hacer algo para que los productores no tengan pérdidas, como la hemos tenido ahora”, expresó uno de los agricultores, que no ofreció su nombre.

El canal está ubicado al lado Norte del destacamento del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront). El mismo fue construido por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), durante el Gobierno de Leonel Fernández en el año 2006, pero fue dejado en desuso por el bajo caudal del río, en perjuicio de cientos de productores de arroz de la zona.