Aseguran calidez de dominicanos continúa conquistando corazones extranjeros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- República Dominicana, es conocida en el mundo por sus hermosas playas de aguas cristalinas y arenas blancas, pero más allá de sus atractivos naturales, sus habitantes van dejando huellas imborrables en el corazón de muchos extranjeros.

Un ejemplo de ello, es Maeva Henin, una francesa que ha vivido en más de cinco países y reconoce que al llegar a República Dominicana se sintió como en casa debido a la amabilidad de la gente y el delirante azul de las playas.

“Yo recuerdo que cuando llegué al aeropuerto estaba, el chofer de la Alianza Francesa que me estaba esperando, era de día y cuando empezamos esta ruta al lado del mar, estaba este mar tan azul, tan lindo y yo dije: ¡waooo! Y me sentí tan agradecida y a la vez dije: aquí me quedo, me siento como en casa”, comentó.

Henin realizó estas declaraciones al ser entrevistada en el programa “La Embajada”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Con cuatro años viviendo en República Dominicana y trabajando en la Alianza Francesa, como tutora de francés, Maeva ha tenido la oportunidad de interactuar con los dominicanos, por eso testifica sobre su hospitalidad y amabilidad.

Confesó que le gustaría mudarse a la playa y disfrutar de manera indefinida de la paz que transmite y deleitarse con su belleza.

