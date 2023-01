Aseguran apertura de Consulado general en New Jersey era reclamo de la diáspora dominicana

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- El cónsul general de la República Dominicana en New Jersey, Ángel Pichardo, reveló que la apertura de la entidad que preside en ese estado era una petición de la diáspora dominicana desde el año 2002 y que se ha logrado gracias al empeño del presidente Luis Abinader.

Pichardo, residente en New Jersey desde hace 33 años, expresó que con apenas cinco meses de apertura, el consulado ha sido catalogado como uno de los más modernos.

“Gracias al esfuerzo, en conjunto, de adquirir equipos modernos con tecnología de punta, fuimos catalogados por los técnicos enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para instalar los equipos como un consulado piloto en el ámbito de la modernización”, agregó Pichardo.

Puntualizó que a los 40 días de estar instalados “imprimimos el primer pasaporte, a partir de ahí adquirimos personalidad propia para la tramitación de todos los documentos que necesita un ciudadano”.

Ángel Pichardo (AP) fue entrevistado por un equipo de comunicadores (EDC) compuesto por Julia Muñiz Suberví, Aneudy Ramírez, Frank Olivares y Federico Jovine, a quienes ofreció un recorrido por las instalaciones del nuevo consulado.

Los comunicadores aprovecharon para realizarle una entrevista a Pichardo, la cual se comparte a continuación:

EDC: ¿Qué tan activa es la comunidad dominicana en New Jersey?

AP: Desde que llegamos nos pusimos en contacto con diferentes sectores, las autoridades locales y las dominicanas. Hemos involucrado el consulado en diversas actividades con la comunidad local en general, no solo los dominicanos, aunque son nuestra prioridad. Entendemos, que el rol de un consulado es trabajar con la comunidad, hombro con hombro. El presidente nos envió a trabajar y eso es lo que hemos hecho.

EDC: ¿Cuántos dominicanos están en New Jersey? ¿Y cuáles son las áreas de trabajo?

AP: En el 2019-2020 se hizo el último censo que arrojó una cifra de 350-360 mil dominicanos. Recordemos que los ilegales no suelen participar, hay una gran comunidad ilegal, al incluirlos estaríamos contando con más de 400 mil dominicanos, siendo una población en crecimiento.

Aportamos en la economía de la ciudad con pequeños negocios como el caso de las barberías de dominicanos que te encuentras 10,15 o 20 de ellas. Somos personas laboriosas, trabajando, aportando, nos distinguimos, nos damos a sentir. También estamos en el gobierno con grandes posiciones.

EDC: ¿Qué se está proyectando para en este 2023 en el ámbito de canalizar inversiones hacia la República Dominicana?

AP: Nos hemos concentrado en motorizar el consulado en cuanto a los servicios consulares. Aún hay servicios que no tenemos habilitado por la falta de espacio, por ejemplo, la sección comercial, cultura, etc. Están en carpeta y vendrán.

EDC: Queremos conocer más al cónsul, cuéntenos sobre usted. Y claro está, ¿Con cuál equipo de béisbol se identifica?

AP: Yo soy de un campo profundo de San Francisco de Macorís, le llaman “El guineal”. No puedo ser liceísta, tengo dos equipos, aunque me identifico como aguilucho, pero cuando las águilas pierden voy a los Gigantes.

Vengo de una familia de 20 hermanos, 12 hembras y 8 varones. Mi padre nos sacó del campo y nos dijo estudien que lo qué hay no da para todos, 12 somos profesionales. Yo soy ingeniero termo energético, estudié en Rusia, trabajé cinco años en Itabo 1, esa es mi especialidad. Tengo 33 años residiendo en New Jersey.

Me siento bendecido por el hecho de haber sido nombrado por el presidente, soy muy conocido en la comunidad y eso es una ventaja, que los ciudadanos se sienten identificados.

Yo bailo bachata, merengue, salsa y me he tirao’ mis pasitos de dembow. Me gusta comer mi bandera: arroz, habichuela, carne y aguacate, soy carnívoro, me gusta mi mangú.

De las anécdotas de la época que viví en la República Dominicana, recuerdo que llegue a la capital a los 13 años, a los 14 años ya era sastre junto con mi hermano, él cortaba y yo cocía, eso nos ayudaba a cubrir los gastos para los estudios.

¿Los retos que tiene en el consulado?

Pichardo manifestó que para este 2023 tiene un programa de desarrollo para dar el mejor servicio que es la rapidez en la adquisición de los documentos por parte de los dominicanos.

Manifestó que quiere dejar su legado cuando ya no esté en el cargo.

“Soy el primer cónsul de la comunidad de New Jersey, mi estado, mi comunidad y los compromisos de mi presidente que no lo puedo hacer quedar mal”, concluyó Pichardo.

