Aseguran alianza del PRM y Justicia Social ganará con más del 70 % en Tamboril

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – En un acto realizado el sábado en el municipio Tamboril de Santiago, fue sellada la alianza entre el partido Justicia Social y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la integración del líder político y excandidato a la alcaldía, Francisco Álvarez (Juan Bo), quien pasó a apoyar junto a su equipo al actual alcalde y aspirante a la reelección, Anyolino Germosén, de Justicia Social (JS).

Julio César Valentín, presidente de JS, manifestó sentirse altamente satisfecho con esta alianza, y agradeció a todos los dirigentes que la hicieron posible, especialmente al expresidente del PRM y coordinador de la Comisión de Alianzas, Andrés Bautista, y la presidenta provincial en Santiago, Rosa Santos, señala un comunicado enviado este domingo.

“Este gesto unitario lo recibimos con mucha gratitud, y creemos que tendrá un impacto positivo para Tamboril en muchos años. Aquí hay un solo ganador, y es el bienestar de Tamboril, el éxito del PRM y sus aliados, y la victoria colosal del presidente Luis Abinader en primera vuelta”, expresó.

Mientras que Rosa Santos, presidenta provincial del PRM, reconoció la importancia de este pacto para consolidar el triunfo presidencial de Luis Abinader.

“Nosotros solos no podíamos lograr cuatro años más. Necesitamos amigos, necesitamos alianzas. Por eso nos hemos esforzado y hemos trabajado junto a nuestros compañeros de Justicia Social, a los que a medida que los he ido tratando, me he dado cuenta de su compromiso, sensibilidad y nivel de trabajo”, afirmó.

Quedan sepultados 20 años de diferencias

Visiblemente emocionado, el también secretario general de Justicia Social, Anyolino Germosén, expresó que no podía haber mejor fecha que el día del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, para consolidar este pacto histórico.

“Ese gesto de Juan Bo lo engrandece. Usted ha ganado un aliado más. Vamos a demostrar que los rencores están fuera porque hoy enterramos 20 años de diferencias, de oposición. Todo queda sepultado para trabajar juntos por el progreso de Tamboril y el triunfo arrollador en las municipales y de Luis Abinader en primera vuelta”, resaltó.

De igual forma, Francisco Álvarez, agradeció a su equipo de trabajo y les pidió respetar la alianza con disciplina y lealtad.

“Hago un llamado a cada perremeista para que la respete y la apoye, a que se integren al trabajo político y trabajemos juntos para ganar estas elecciones municipales junto a Anyolino Germosén, y en mayo, cuatro años más para nuestro presidente Luis Abinader”, concluyó.

