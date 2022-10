Aseguran aguas y afluentes de San Juan no serán afectados por proyecto Romero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- La empresa GoldQuest, gestora del proyecto “Romero”, aseguró este sábado que una eventual operación minera en San Juan no afectaría a los afluentes del Granero del Sur, situación que afirma quedará confirmada mediante los estudios de impacto ambiental y social, pendiente de la autorización del Poder Ejecutivo.

Luis Santana Pereyra, presidente de Gold Quest, explicó que en su plan estratégico y de desarrollo para la operación minera no se contempla el uso del agua de los ríos de San Juan ni el uso de químico como el cianuro debido a que los metales extraídos no serían separados en el país.

“En GoldQuest, como empresa responsable y apegada a valores éticos y morales, hemos trabajado siguiendo estrictamente las leyes, normas y convenios nacionales e internacionales que rigen el cuidado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Con ello, mostramos nuestro más sincero respeto para aquellas sociedades en las que de una forma u otra tenemos incidencia”, enfatizó.

Santana Pereyra explicó que “Romero sería una mina subterránea de 150 metros de profundidad y con un diseño de la planta amigable al medio ambiente por lo que en el área no se hará ningún procedimiento químico para separar los minerales que serán extraídos como el oro, plata, cobre y zinc, en virtud de que eso se enviará a otro lugar en una pasta y que para su elaboración no necesita utilizar químicos”.

La empresa de capital canadiense afirma que los estudios de impacto ambiental y social en la zona despejará las dudas sobre la viabilidad de la iniciativa que tiene como fin la implementación de una minera socialmente sostenible, que se traduzca en la transformación del “Granero del Sur”.

“En mi caso particular, como dominicano, me siento sumamente comprometido con mi país y por ello, no hay forma de que pueda apoyar cualquier propuesta que pudiera dañar mi tierra, eso iría en contra de mis valores y principios. Mi único deseo es ver la Región Sur resplandecer y desarrollarse, con todo el potencial que sé que tiene su tierra y su gente”, refirió.

Precisó que el proyecto llegaría para aumentar los niveles de desarrollo de la región a través de la generación de oportunidades de empleos, planes sociales y proyectos que mitiguen el impacto ambiental que actualmente existe en las zonas de la cuenca del río de San Juan y presa de Sabaneta.

“Debemos conversar sobre cómo podemos transformar juntos esta realidad, y a través de la propuesta de una operación minera que promete mejorar las condiciones de vida de sanjuaneros con la generación de empleos, lo que se transformaría de inmediato en el desarrollo de la provincia.”, apuntó Santana.

La empresa destaca dentro de sus planes de responsabilidad social un programa de desarrollo que incluirá la capacitación técnica – profesional de los sanjuaneros, así como el aumento de la producción agrícola, el incentivo de la preservación del agua, a través de un programa de reforestación para la protección de la cuenca, entre otras iniciativas que fomentarán el desarrollo del valle.

GoldQuest, es una empresa minera pública que cotiza en el mercado de valores de Toronto, con inversionistas canadienses, norteamericanos y suizos. Siendo su principal inversionista la empresa Agnico Eagle, la cual es la tercera empresa de minería de oro mundial en valor de mercado, con más de 60 años de experiencia en minería responsable.

