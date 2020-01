Asegura en New Jersey Ramfis Trujillo es único candidato presidencial de un cambio real en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- Dirigentes políticos dominicanos en el estado de New Jersey aseguraron este domingo que Ramfis Domínguez Trujillo es el único candidato presidencial que garantiza un cambio de gobierno real.

Nicanor Guzmán, Ángela Joaquín y José Rijo, expresaron que Domínguez Trujillo no tiene compromisos, ni ataduras con ningún sector oscuro de la sociedad dominicana.

Guzmán, presidente en el estado de New Jersey, Joaquín, coordinadora de New Brunswick y Rijo del Frente de ex militares, coincidieron en señalar que la República Dominicana necesita un presidente joven que no esté manchado de corruptela e impunidad.

Consideran que el candidato presidencial del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC, tiene la capacidad y la voluntad para reordenar la administración pública dominicana.

Los ramfistas afirman que su candidato enfrentará con manos duras los problemas que afectan al país. Formularon un llamado a la diáspora dominicana y a los criollos a votar y unirse solidariamente a Domínguez Trujillo, a fin de salvar a la República Dominicana de las pretensiones que tiene la comunidad internacional de fusionar a Haití con el país en una sola nación.

Exhortaron a la población a respaldar los candidatos municipales y congresuales del PNVC para este 2020, con el propósito de sacar de los ayuntamientos a los alcaldes, directores municipales y legisladores infuncionales.

