Asegura 31% hogares en RD reducen comida durante primer año de pandemia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Ricardo Elías Melgen, director de Gestión de Salud de la Población del Ministerio de Salud Pública, destacó este jueves que durante el primer año de la pandemia, un 26.4% de personas con discapacidad no adquirieron medicamentos y un 31% de los hogares dominicanos se vio en la obligación de reducir la comida y disminución en recursos básicos, así como la pérdida en la calidad de aprendizaje de la primera infancia, afectando desde el punto de vista social y de salud mental desde el momento en que inició la pandemia.

Melgen explicó que ese dato fue obtenido por la encuesta Hogares de Red Actual, donde señalaron los porcentajes de situaciones familiares del primer año del Covid-19.

Durante su participación en el segundo “Foro Trimestral, con el tema Acceso de las Familias a las Políticas Nacionales de Salud”, dijo que la encuesta asume que un 8.7% de mujeres embarazadas no obtuvo acceso de controles de lugar, el 10.9% de niños (as) menores de 5 años no pudieron adquirir sus vacunas y un 20% de envejecientes no pudieron acceder a sus servicios médicos.

Al señalar que el Foro realizado tiene como objetivo presentar las políticas públicas de protección a las familias destacó que “es un deber tener principios e iniciativas para integrar la familia y saber qué está pasando actualmente en ellas, sobre todo en tener valores y transmitir principios éticos”.

“La iniciativa es parte de la estrategia mundial fundamental para lograr las metas contempladas a favor de las familias y con especial atención a la salud mental después del cambio drástico a causa de la pandemia del Covid-19”, resaltó en un comunicado de prensa.

De su lado, Fernando Ureña, coordinador de la Dirección Provincial de Salud DPS/DAS, agradeció el seguimiento a los programas de la familia y exhortó a los responsables de las Sub- direcciones Provinciales de Salud transmitir un mensaje positivo de enseñanza de integración familiar.

En el comunicado expresaron, además, que en el foro fueron abordados temas como son los componentes comunitarios en la salud de la familia, presentado por el padre José Navarro de la Pastoral de la Familia, así también como el “Acceso de la Familias a los Servicios de Atención Primaria de Salud” a cargo de la doctora Jacqueline Medina.

En tanto, Elsa Camilo, encargada del departamento de Salud de la Familia, presentó el segundo boletín trimestral en buenas prácticas de salud familiar y resaltó los programas de acompañamiento a madres embarazadas, El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y la familia, prevención de accidentes de tránsito, promoción de la salud bucal, médicas y profesionales de salud, entre otros.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Gestión de Salud de la Población junto al Departamento de Salud de la Familia del viceministerio de Salud Colectiva.

