Asdrubal Cabrera se disculpa por sus acciones contra dominicano Castro en el béisbol venezolano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano pelotero venezolano Asdrubal Cabrera emitió un comunicado en el que se disculpó sobre sus acciones el pasado domingo, cuando golpeó al jugador dominicano Carlos Castro, luego de que este conectara un cuadrangular en el partido entre los Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui.

Cabrera esperó que Castro pasar la inicial para golpearlo a traición, lo que desató una trifulca en el terreno de juego y una lluvia de críticas por su accionar.

“El motivo de estas líneas, es para expresar un poco la situación de estos días. Este texto no significa un simple comunicado, como muchos que he visto, donde se habla y a la vez no se dice nada. Si, yo Asdrubal José Cabrera, oriental de nacimiento y venezolano de todo corazón. Estoy apenado por mi comportamiento del día domingo 20 de noviembre mi accionar no fue cónsono, con lo que ha sido mi carrera en el beisbol profesional, en todos los niveles que he jugado. No tengo justificación alguna por lo que hice, estoy bastante apenado por eso”, expresa el jugador en su comunicado.

“Es por ello que estoy aquí poniendo el pecho a esta situación de la misma manera que lo he hecho con todas las responsabilidades en mi vida. Ya sean a nivel profesional, familiar, laboral o personal. No quiero por esta vía profundizar en el escenario sucedido, en lo previo y posterior, ni tampoco quiero justificar ningún comportamiento”, razona en sus líneas el veterano de 15 temporada en las Grandes Ligas.

Cabrera seña que “quiero dejar muy claro que tuve mis motivos para hacerlo. Desde el inicio de la situación para evitar llegar a mayores, yo personalmente le hice la notificación a uno de los jugadores más rankeados del equipo rival. Y su respuesta fue bastante ofensiva y contundente. Eso sin duda me condicionó. Razones como estas y muchas más, van ligadas netamente a lo que vivimos el beisbol desde adentro y de lo que tiene que ver el respeto no solo a los códigos, sino al respeto del individuo y a cada uno de nosotros como persona. Próximamente tendré la oportunidad públicamente hablar de esto cuando bajen las aguas”.

El campeón de la Serie Mundial 2019, con los Nacionales, precisó que más adelante hablará de manera más detallada del tema.

“He decidido de manera muy calmada, coordinar la oportunidad de conversar al detalle de ese fatídico suceso en profundidad. Y toda la opinión pública podrá tener una mejor visión de las cosas”.

Cabrera también criticó la forma en la que ha sido juzgado por colegas, periodistas y por personas que consideraba sus amigos.

“Algo que si quisiera rescatar en este texto, es la increíble facilidad de la sociedad, en la que incluyo directamente a jugadores activos, ex peloteros, y periodistas. Inclusive grandes personas a las que considero «amigos». Todos realizando publicaciones en sus redes, siendo jueces, ejecutores y penalistas de toda la situación. Fueron pocos los que me llamaron para consultar ¿Cabby que sucedió? ¿Por qué reaccionaste así? Sin duda a esos pocos, mi eterno respeto por respetar esa amistad y no dejarse llevar por las redes sociales”.

Junto a sus disculpa para Castro, el veterano de 37 años, se disculpó con la fanaticada en general del béisbol.

“A mis hermanos dominicanos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos y todo aquel relacionado al beisbol que me ha mostrado su apoyo de corazón muchas gracias!! A la Liga Profesional Venezolana, a todos los equipos, a los jugadores, a mi colega Carlos Castro y todos los fanáticos del beisbol. Mi total y entera disculpa”.

