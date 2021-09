ASDN destaca afiliación a empleados en seguro médico, riesgos laborales y fondos de pensiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) destacó la afiliación de cientos de empleados al sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), en procura de mejorar calidad de vida.

De ahora en adelante los empleados de la Alcaldía recibirán los beneficios que otorga la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, en un hecho sin precedente que no habían logrado gestiones pasadas.

Con la inclusión al TSS, la ASDN rompe con una brecha de desigualdad laboral, garantizando a los empleados cobertura de los servicios de protección social, plan básico de salud y cotización en la Asociación de Fondos de Pensiones (AFP).

Este logro se enmarca, entre los esfuerzos que realiza el cabildo en dignificar a su personal laboral, dotándolos de seguro familiar de salud, servicios de riesgos laborales, subsidio por maternidad y acceso al sistema de fondos de pensiones.

En una primera etapa de forma escalonada, serán beneficiados un total de 1,005 personas a quienes el sistema aplicará un descuento mínimo de un 3.04% por concepto de ARS más un 2.87% de AFP, para un total de 5.91%.

Al respecto el encargado de la Seguridad Social del cabildo, Diógenes Guerrero, manifestó que se prevé que para el mes de enero del año 2022 el TSS haya incluido a todo el personal de la institución municipal en el sistema.

“Este es un logro incalculable en vista de que la salud tiene un valor que no se puede monetizar y sabemos la situación que implica, porque hemos parpado decenas de casos de personas afectadas por no contar con un seguro medico de ley y sobretodo, saber que otras personas trabajaron durante 10 años y no pudieron cotizar ni tener una pensión digna, otras tuvieron accidente que les impidió continuar laborando”, expuso el experto de la Seguridad Social.

La inclusión a la TSS se realizó, a través de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Seguridad Social del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, luego de agotar junto a la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), una amplia agenda de trabajo, encaminada para que colaboradores tengan los beneficios de la ley 87-01.

Relacionado