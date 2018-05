Asambleísta dominicana rechaza oferta de la NRA para apoyar leyes flexibles en control de armas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ En medio de otra matanza de violencia armada, ejecutada por el estudiante de origen griego Dimitrios Pagourtzis de 17 años de edad en la escuela secundaria Santa Fe en Texas, donde asesinó 10 y dejó 10 más heridos, la asambleísta dominicana Carmen de la Rosa, reveló el sábado que rechazó una oferta de apoyar su candidatura que le hizo la Asociación Nacional de Rifles (NRA, inglés), en busca de que ella apoyara leyes flexibles contra el control de armas.

La legisladora, que es la segunda dominicana en ser electa a la asamblea estatal de Nueva York y criada en el Alto Manhattan, dijo que desde que asumió el cargo, siempre ha estado contra la proliferación de armas sin control y sin previa evaluación de salud mental a los solicitantes legales. Dijo que el formulario que le envió la NRA, lo ompió y lo tiró a la basura.

“El, estado de Nueva York tiene una de las leyes más fuertes contra el uso de las armas den fuego y se está aplicando”, dijo de la Rosa.

Pero añadió que el tráfico de armas ilegales desde otros estados sin control a Nueva York, representa millones de dólares en inversión.

“Las leyes de los estados que tenemos alrededor, no cuenta leyes igual de fuertes. Este año, aprobamos una ley que obliga a negar las armas a convictos por violencia doméstica y hemos cerrado la brecha que había con la que se les podía vender a personas sin chequear sus antecedentes”, explicó la asambleísta.

“Todo esto, lo hemos hecho en Nueva York, pero los estados que son controlados por los republicanos, tienen leyes demasiados débiles y la salud mental es vital porque hay mucha gente con ese problema y tienen armas”, dijo.

“Tenemos que trabajar con los fiscales para que ellos saquen las armas de las calles y educar a los pandilleros y a los armados que protagonizan violencia en nuestras comunidades”, agregó de la Rosa.

Dijo que lamentablemente, mientras exista el clima mantenido por el presidente Donald Trump, se seguirán viendo matanzas como de la escuela de Texas.

“Mientras la asociación de rifles, que en la administración de Trump, es prioridad, siga donando muchos millones a candidatos republicanos, la situación será difícil de cambiar a nivel nacional”, advirtió.

La asambleísta añadió que bajo el Gobierno de Trump, no va a ser posible cambiar mucho los filtros del control de armas.

“Ellos me mandaron un cuestionario una vez y lo rompí y lo boté en la basura, porque creo en una comunidad en la que mi hija pueda ir a la escuela, sin que hayan o vea armas”, agregó de la Rosa.

“El cuestionario era para ellos saber si que yo quería que apoyaran mi candidatura, pero rechacé la oferta”, relató la legisladora.

“He cogido un poquito de foete, porque estoy planteando el desarme de los guardias en las escuelas y mantengo esa posición, porque lo que ocurre con policías, es que usan la fuerza indebidamente. Nuestras escuelas son centros de enseñanza y no bases militares”, dijo.

“Nuestros niños no deben llegar a la escuela, pasar por una máquina y ver a esos guardias con un arma. Así no se aprende, los niños no son criminales y tenemos que darles educación”, añadió de la Rosa.

Aunque ella todavía no ha sometido ningún proyecto, se mantiene hablando en contra de armar a los policías de las escuelas de Nueva York.

