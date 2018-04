Asambleísta de la Rosa confirma apoyo al afroamericano Al Taylor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Mientras una foto de ambos colegas rueda en las redes sociales, con un mensaje de respaldo, la asambleísta dominicana por el distrito 72, Carmen de la Rosa, confirmó su apoyo a la reelección del asambleísta afroamericano Al Taylor, diciendo que ella no es la única oficial electa que lo respalda.

“Lo apoyo, porque somos colegas en la Asamblea Estatal y él respalda mi reelección”, dijo de la Rosa en una entrevista por teléfono con este reportero.

“Él es mi colega en la asamblea, yo sé que el señor Luis Tejada está corriendo y hay otros más, pero es costumbre, normalmente, cuando uno tiene un colega aquí en la asamblea, uno le da la cortesía de apoyar su reelección”, añadió la legisladora estatal.

“Además, a mí nadie me ha llamado para pedirme apoyo y Al Taylor me lo pidió. Como colegas, él me apoya y yo lo apoyo”, señaló de la Rosa, confirmando la foto y el contenido de la foto, que fue subida este martes en su cuenta de Instagram.

Dijo que Taylor, merece su apoyo, porque aunque es un colega nuevo, donde lleva varios meses, ella conoce su trabajo en los diferentes comités de los que es miembro.

“Como dije, él es mi colega, apoya mi reelección y yo le doy la cortesía de reciprocarlo”, agregó la asambleísta.

Ella pidió a este reportero contactar a otros oficiales electos, preciando que no es la única que respalda a Taylor.

Llamadas al congresista Adriano Espaillat y al concejal Ydanis Rodríguez, en busca de sus comentarios, no fueron devueltas.

