Asamblea Estatal NY y otras entidades oficiales reconocen a Franklin Almeyda.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La Asamblea Estatal de este estado, así como la ciudad de Westchester y el cabildo de Yonkers, reconocieron al doctor Franklin Almeyda luego de concluir la puesta en circulación de su obra “Marrón Tierra & Negra Noche” recientemente en el Alto Manhattan.

Al hacer su entrega, la asambleísta estatal por el distrito 86, en El Bronx, Yudelka Tapia, expresó, “este libro es contemporáneo para los jóvenes nuestros que viven en Estados Unidos, descendiente de dominicanos, y en él pueden leer la historia dominicana de una manera que se relacione con ellos”.

“Este permite que no se cansen de una historia que nunca la han conocido. Es de conocimiento que los pueblos no pueden avanzar si no conocen su historia, porque siguen cometiendo los mismos errores”, dijo.

“Entonces, no podemos pedirles a nuestros hijos y nietos que nacieron aquí, que realmente luchen por un país que no conocen su historia, que luchen por avanzar ese país aquí, por mantener la cultura que nos une y mantener las cosas que realmente representa a nuestros antepasados”, agregó.

Hay libros muy cansones para ellos, pero este libro (Marrón Tierra & Negra Noche) viene a llenar un vacío en ellos, y como he dicho ¿cómo pasamos la historia a estos jóvenes que hablan español?”.

Dijo que se encargará de promoverlo entre ellos y en los eventos de su oficina, con 22 escuelas (secundaria, primaria, e intermedia) bajo su jurisdicción, y que hará posible que dicha obra sea parte de la historia y estudios en los jóvenes, porque el 85% de los estudiantes en El Bronx son hispanos, principalmente dominicanos.

“Es pertinente que conozcan la historia dominicana, la de años, no la reciente”, precisó Tapia.

El doctor Almeyda también fue reconocido por la concejal Corazón Pineda, del cabildo de Yonkers, en la persona de Ángel Fernández.

Asimismo, por la ciudad de Westchester en la persona de Wanda de Fernández.

Al recibir los reconocimientos, el doctor Almeyda expresó sentirse muy agradecido por los mismos, calificándolos como un mensaje de que debemos sentirnos cada vez más defensores de nuestra historia.

