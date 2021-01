Arturo Nanita, el que pateó a la perrita “Trufa”, alega que lo hizo para proteger a su hijo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dentista Oscar Arturo Nanita, quien se hizo viral durante el fin de semana luego de quedar captado en cámara el momento en que agredía a su mascota, una perra llamada Trufa, admitió este lunes que se excedió, pero justificó su accionar alegando que el animal quería morder a un hijo suyo.

“En ese momento perdí la cabeza porque nunca había pasado un hecho como el que ocurrió. El niño llorando y la perrita encima de él y yo se lo quito y ella volvió’’, manifestó el profesional durante una entrevista concedida esta mañana al programa El Sol de la Mañana.

Ninita narró que al ver la perrita tratando de morder a su hijo “perdí la cabeza. El niño llorando y la perrita encima de él y yo se lo quito y ella volvió’’.

Agregó que nunca había cometido acciones como la indicada al tiempo de recordar que siempre ha tenido animales.

“Desde pequeño he tenido alrededor de 15 perros, y de esa misma raza tengo otro que está en casa de mi hijo también. Muchos de mis amigos me han comprado de la camada que he tenido. Nunca me había pasado algo como esto, es lo peor que me ha pasado”, refirió.

Nanita negó ser una persona agresiva y reiteró que se excedió ese día por el amor que siente por su vástago.

“Yo admito que perdí la cabeza porque amo a mi hijo, perdí la cabeza y estaba la cámara y mi acción. No estoy justificando lo que yo hice, sé que estuvo mal”,’ manifestó.

Tras ser agredida, la perrita fue rescatada por Protección Animal de la Procuraduría General de la República.

En ese sentido, dijo que la Unidad de Protección Animal lo llamará a una evaluación psicológica, cita que no tendría ningún problema en someterse, según precisó.