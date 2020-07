Arturo López Valerio: La tecnología en RD ha sido “mal aplicada”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pasado mes de junio se efectuó la inauguración en modalidad virtual de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS), donde el emprendedor tecnológico Arturo López Valerio, expresó que la tecnología en República Dominicana ha sido “mal aplicada”, puesto que en vez de servir a la sociedad e informarla, “la han transformado en herramientas de control, vigilancia y pérdida de las libertades fundamentales como la privacidad”.

El razonamiento viene fundamentado porque, al no tener como país a la fecha una ley de control de datos personales que verdaderamente tipifique y sancione el uso de los datos de los ciudadanos, el COVID-19 se ha convertido en una fiesta en contra de la privacidad de todos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, participó con una conferencia en la que resaltó el valor de las nuevas tecnologías para contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza.

Si bien, citando las palabras del ministro Montalvo, es cierto que las tecnologías pueden servir para crear sociedades más igualitarias e inclusivas, López Valerio planteó que la posibilidad de acceso gratuito a la población de internet fue prácticamente suspendida con la aparición de COVID-19. Esto principalmente porque los centros de acceso (como los CTC, centros del INDOTEL, etcétera) tuvieron que cerrar por la cuarentena, afectando al público objetivo.

Dicho lo anterior, se preguntó: “¿Cómo alguien que no tiene recursos para conectarse y, por tanto, pertenece a la Brecha Digital, puede conectarse a una clase virtual?”

Recordó que existen tecnologías de portales cautivos, en las cuales un centro de acceso puede brindar “señal” a la comunidad y continuar su propósito, aún no esté abierto.

A diferencia de lo planteado por el ministro Montalvo en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS) en los términos de que son necesarias comunidades mejor conectadas que usen las TIC para mejorar su productividad, el empresario tecnológico indicó que con COVID19 “ha sucedido lo inverso”.

Y es que, continúa López Valerio, la República Dominicana es un país que “ha desaprovechado muchas oportunidades” en las últimas dos décadas para lograr un avance desde lo electrónico hasta lo digital. Ejemplo de esto son los maestros que no podían conectarse a las clases virtuales porque su entorno no les brinda las condiciones para ejercer el trabajo remoto, y organizaciones que todavía dependen del papel, “porque existen regulaciones locales que obligan a empresarios y emprendedores a depender de un inventario físico, un sello y un archivo lleno de papeles.

Si bien en los últimos tiempos se ha logrado desarrollar en el país un ecosistema de telecomunicaciones robusto, López Valerio explicó que el gran problema de la brecha digital en República Dominicana es su tipificación.

“¿Continuaremos midiendo la brecha solo con cuentas de acceso o actualizaremos dicho indicador clave para incluir las variables o nuevas brechas que el mismo cierre de la brecha está provocando?”, se preguntó.

Y es que, aunque se cuente con una alta teledensidad, no se está midiendo la adopción. “El internet no es asequible y una gran parte de los dominicanos no generan lo suficiente para conectarse con sus propios medios”, dijo.

Por esto, propone diseñar nuevos modelos de inclusión digital, sin dejar de lado el tema de ciudadanía digital, “algo que se les ha escapado a las autoridades”.

Lamentó que “dejar que la internet sea un campo de batalla en estos días” previos al proceso electoral, incluso siendo las mismas autoridades “las catalizadoras de este desorden”, es “totalmente inverso” a lo expresado por el ministro Montalvo en su alocución.

De todos modos, concluyó el empresario, su discurso debe ser tomado “como una aspiración sobre lo que todavía hay trabajar” y no como “las palabras de un tecnócrata”.

República Dominicana tuvo a cargo la presidencia de este foro 2020, siendo el primer país latinoamericano en recibir este honor.

Sobre Arturo López Valerio

Arturo López Valerio es pionero en Cloud Computing, eCommerce, Marketing Digital y el desarrollo de proyectos de alto tráfico en República Dominicana. Desde el 2011 opera en TABUGA, empresa que se dedica al fomento del conocimiento, la tecnología e innovación para la transformación y avance del crecimiento empresarial; llegando a desarrollar comunidades digitales, estrategias de marketing digital y emprendimiento con alcance de más de un millón de dominicanos.

Ha publicado el libro “#Emprende: una guía para ciudadanos de a pie”, con consejos y experiencias para quienes han decidido iniciar proyectos de emprendimiento desde cero.

En 2010, fue designado como Experto Nacional para la República Dominicana por la WSA (World Summit Award) —la iniciativa de la ONU y su Alianza Global para las TIC y el desarrollo (GAID), que hace hincapié en la diversidad e identidad cultural, la creación de contenidos informativos variados y la digitalización del patrimonio educativo, científico y cultural.

