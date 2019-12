Artistas visuales protestan por posposición de Bienal; envían comunicación a Danilo Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un grupo de artistas visuales dominicanos realizará una protesta esta tarde frente a la Plaza de la Cultura, debido a la posposición de la XXIX Bienal Nacional Artes Visuales por parte del Ministerio de Cultura.

La manifestación, la cual es convocada por un grupo de artistas visuales preocupados por la Bienal, está prevista para las 5:30 de la tarde.

En una comunicación dirigida al presidente de la República, Danilo Medina, al ministro de Cultura, Eduardo Selman, el comité organizador, entre otros, los convocantes expresan que “en República Dominicana asistimos a una crisis en la política cultural y artística de magnitud no vista hasta ahora”.

Agregan que “la comunidad artística nacional ha sido privada de la 29 edición de la BNAV, que debió celebrarse en el año 2017. El panorama presentado, frente al silencio voluntario de las autoridades del Ministerio de Cultura, no ha sido más que una muestra de irrespeto contra toda una comunidad, compuesta por hombres y mujeres dedicados a la creación de obras artísticas”.

En tal sentido, indican que “lo ocurrido recientemente con la Bienal, uno de los eventos culturales de más larga data que posee el país, con más de 73 años, parece que asistimos a ser testigos directos de la desidia e indiferencia por parte de las autoridades en el manejo de las actividades propias de la cultura”.

A continuación el documento íntegro enviado a los medios por parte de los artistas:

Santo Domingo, Rep. Dom.

17 de diciembre, 2019

A: Lic. Danilo Medina Sánchez,

Presidente de la Republica Dominicana.

Arquitecto Eduardo Selman,

Ministro del Cultural, Ministerio de Cultura.

Lic. Reynaldo Pared Pérez,

Presidente del Senado de la Republica Dominicana.

Lic. Abil Peralta Agüero

Director de la Unidad Técnica de Cultura de la Cámara de Diputados.

Comité Organizador de la Bienal Nacional de Artes Visuales.

Asunto: 29 Bienal Nacional de Artes Visuales.

Declaración.

De: Artistas Visuales Dominicanos en favor de la BNAV.

Señores funcionarios y gestores:

En República Dominicana asistimos a una crisis en la política cultural y artística de magnitud no vista hasta ahora. Si se echa un vistazo a lo ocurrido recientemente con la Bienal Nacional de Artes Visuales (BNAV), uno de los eventos culturales de más larga data que posee el país, con más de 73 años, parece que asistimos a ser testigos directos de la desidia e indiferencia por parte de las autoridades en el manejo de las actividades propias de la cultura.

La BNAV es en sí un evento que antecede al Ministerio de Cultura y al Museo De Arte Moderno, instituciones de las que hoy depende. Es también uno de los pocos mecanismos de adquisición que tiene el MAM para ampliar su colección.

La comunidad artística nacional ha sido privada de la 29 edición de la BNAV, que debió celebrarse en el año 2017. El panorama presentado, frente al silencio voluntario de las autoridades del Ministerio de Cultura, no ha sido más que una muestra de irrespeto contra toda una comunidad, compuesta por hombres y mujeres dedicados a la creación de obras artísticas.

Desde hace años hemos venido solicitando a las autoridades la institucionalización y redefinición de la Bienal, que ésta sea convertida en una plataforma para que nuestros artistas puedan difundir y promover sus trabajos no solo a nivel local sino también internacional.

Valiéndonos del derecho que nos asiste, como artistas y gestores culturales, ante el actual contexto que atraviesa la BNAV, demandamos las siguientes acciones:

Siendo la BNAV un evento que viene celebrándose desde el 1942, con sus altas y sus bajas, solicitamos la creación de un organismo permanente, con el apoyo de sectores vinculados a las artes visuales, que tenga presupuesto propio y esté a cargo de la gestión y celebración continua de las Bienales. Conscientes de que para la actual edición ya se ha convocado a los artistas y recibido sus obras, las cuales se encuentran almacenadas en espacios que no poseen medidas óptimas para conseguir la estabilidad de las mismas, solicitamos que se realice un diagnóstico que nos permita conocer su actual estado de conservación. Este diagnóstico debe ser desarrollado por expertos de la conservación, no vinculados al Ministerio de Cultura, acompañados por el autor de la obra y un notario.

En caso de que las obras presenten daños por causa del almacenamiento, el Ministerio de Cultura tendrá que resarcir e indemnizar a los artistas que hayan sido afectados en este prolongado proceso.

En vista de que el Ministerio de Cultura no ha cumplido con las fechas convenidas para la celebración de la BNAV solicitamos una nueva convocatoria, en las que se les permita a los artistas renovar el discurso de sus propuestas. De no suceder esto, estaríamos asistiendo a un evento atemporal, en cuanto a las obras que han sido presentadas, que se supone toma el pulso del pensamiento artístico nacional en un momento preciso. Siendo La Bienal Nacional de Artes Visuales un evento actualmente vinculado al Museo de Arte Moderno, institución que atraviesa una remodelación que podría tardar varios meses, solicitamos considerar otros espacios para su celebración. Sean espacios oficiales o independientes, salas, museos o un circuito más amplio. Exigimos por parte del Museo de Arte Moderno canales de comunicación más claros. Condenamos el mutismo del Ministerio de Cultura y del Comité organizador de la BNAV, circunstancia que ha esta circunstancia ha favorecido y propiciado un estado de incertidumbre en la comunidad artística.

Solicitamos que sean dados a conocer sin dilación, en los tiempos pautados, los aspectos principales de este certamen, incluyendo el jurado y la selección de los artistas y las obras.

Exigimos respecto por parte de las actuales autoridades del Ministerio de Cultura. Estamos en pie de lucha. Nos hemos levantado para exigir que sean plenamente garantizados los derechos culturales que nos asisten como ciudadanos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

Los artistas dominicanos nos declaramos en permanente estado de vigilancia sobre el curso que a partir de este momento tomará la BNAV.

No descansaremos, no desmayaremos, la Bienal Nacional de Artes Visuales no colapsará.

