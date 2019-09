Artistas urbanos protestan en contra de los Latín Grammy por ausencia de nominados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Tras el anuncio de los nominados a la 20va edición de los Latín Grammy, un grupo de artistas encabezados por el género urbano boricua se ha manifestado en contra de la decisión de los miembros de la Academia Latina de la Grabación (LARAS), a la cual la mayoría de ellos pertenecen, por excluir a muchos colegas entre las categorías a premiar el próximo 14 noviembre en el MGM de Las Vegas, Nevada.

El primero en pronunciar su negativa con los nominados fue el productor musical Raphy Pina, de Pina Récord, quien en una publicación a través de su cuenta de Instagram felicito a Natti Natasha, Karol G y Becky G por sus trabajos durante el último año, a pesar de que Laras no las haya tomado en cuenta para los premios de este 2019.

El también empresario arremetió por la no inclusión de Romeo Santos entre los considerados para la más importante premiación musical de habla hispana y portuguesa, artista que lanzó este año su producción Utopia junto a los las destacados bachateros dominicanos.

La opinión de Pina estuvo acompañada de la frase “Sin Reguetón no hay Latin Grammy” (#“Sinreggaetonnohaylatingrammys”), lo que de inmediato se convirtió en un movimiento viral.

El primero de los artistas en sumarse fue Daddy Yankee, quien figura en el listado como nominado, pero eso no fue excusa para apoyar a sus colegas que no fueron agraciados.

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante: su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”.

Nicky Jam también apoyó el movimiento, al igual que el colombiano J Balvin, quien posteó la imagen que se está usando para el hastag con el mensaje: “Por la cultura y el movimiento”.Otro que no dejó de pronunciarse fue Anuel AA, que a través de un video dijo que tras ver los nominados al Latín Grammy y no verse en ellos pensó dejar la música, pero con el apoyo de Daddy Yankee lo pensó.

Por su parte, Maluma subió una historia en su Instagram oficial en la que demostró su desilusión y el dolor que sintió por la no nominación en cualquier categoría.

“Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin GRAMMYs, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi VIDA, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM”, fueron algunas de las palabras de Maluma sobre su frustración y trabajo discográfico.Aunque muchos populares artistas no lograron ser incluido por la academia en los premios, hay quienes estuvieron beneficiados en el género urbano, tales como Zion & Lennox, Darell, Farruko, ChocQuibTown, Manuel Turizo, Sech, Daddy Yankee, Snow y Pedro Capó, Anitta con su álbum ‘Kisses’, Bad Bunny y De La Ghetto.

Anuncios

Relacionado