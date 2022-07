Artistas se reúnen para celebrar al “Legendario”, Anthony Ríos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Durante una rueda de prensa realizada en el Salón Roraima de Sambil, con la presencia de los medios de comunicación, colaboradores y amigos, se dieron a conocer los detalles de la primera edición de “Legendario” el gran espectáculo ideado por la banda de pop dominicana “Huellas Invisibles”, que homenajeará la carrera de inmortales de la música, artistas icónicos que han marcado un antes y un después en la memoria musical de la República Dominicana, dominicanos que vivirán por siempre en el corazón de todos.

Frank Grullón, productor general del espectáculo, amplió emocionado lo que tiene preparado para esta primera edición que será dedicada al fenecido cantante Anthony Ríos, de la mano de quienes revivirán sus canciones.

“Legendario es la evolución de la idea que tuvimos hace unos 10 años de hacerle un homenaje en vida a Anthony y fue un evento del que aprendí mucho como persona, como artista y como productor de eventos… con LEGENDARIO buscamos no solo revivir las emociones de aquella noche, si no llevar esta experiencia a otros grandes iconos de nuestra música, como Milly Quezada, Ramón Orlando, Fernando Villalona, y es que es un tipo un evento que no solo sirve para rendir tributo a estos legendarios, si no que también podemos presentar el relevo, con los artistas que en esta generación están trabajando duro con la influencia de estas leyendas dominicanas”, comentó Frank Grullón.

“Legendario” tendrá en escena a importantes invitados del arte nacional, como son: Techy Fatule, Tony Almont, Poolpo, Badir, Cinthya Montero, Janio Lora, entre otros. Todo esto, sin dejar fuera el humor que siempre caracterizó a Anthony, por lo que también forman parte figuras como Irving Alberti, Ariel Santana y Aleja Johnson, entre otras grandes sorpresas reservadas para los presentes en la noche del 30 de Julio.

Dentro del repertorio, temas inolvidables como “La mancha”, “Como ayer”, “Si entendieras”, “La z”, así como todas las adaptaciones que forman parte del disco “Historia de Un Bohemio”, originalmente producido por Frank Grullón, Francisco Mejía, con arreglos de Ariel Sánchez.

El concepto “Legendario” con propósito de realizarse de manera anual, busca rendir tributo a las grandes figuras de la música dominicana, también promover el relevo y exponer el trabajo de los artistas de esta nueva generación, por lo que será grabado y retransmitido para un especial de televisión. La producción de TV estará a cargo de Frank Grullón, Kelvin Liria y Jessica Hasbún, de la casa productora “Postopia SRL”, quienes han trabajado en proyectos de alto nivel, que a su vez promueven el talento criollo como “Quisqueyanos Valientes”.

Las boletas para asistir a “LEGENDARIO” el sábado 30 de Julio en el salón de eventos de Sambil, se pueden adquirir en todos los puntos de venta de Uepa tickets y su portal online. Para más información acceder a las páginas oficiales en instagram @LegendarioRD y @huellasinvisiblesoficial

