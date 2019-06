Artistas plásticos dominicanos se tomarán la Fundación Cortés en Puerto Rico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- La Fundación Cortés de Puerto Rico acogerá a partir del próximo 28 de junio una exposición sobre la obra de artistas plásticos de la República Dominicana que tiene como objetivo destacar los estrechos lazos culturales existentes entre los dos territorios caribeños.

El presidente de la Fundación Cortés, Ignacio Cortés, anunció este lunes a través de un comunicado la apertura el día 28 de la exposición “Tiempo, modo, lugar: Nueva sintaxis de la plástica dominicana”.

La muestra contará con la participación de catorce artistas plásticos, nueve de ellos procedentes de la República Dominicana y los demás extranjeros, cuyas obras son inspiradas en ese país.

“En estos momentos, la República Dominicana está inmersa en un optimismo y pujanza dignos de reconocer y de emular en muchos casos. ‘Tiempo, modo, lugar’ es una mirada a la Quisqueya actual desde la perspectiva de algunos de sus principales artistas contemporáneos”, puntualizó Cortés.

Añadió que en las obras que serán presentadas “se puede palpar una energía creadora que no solo está afincada sólidamente en lo que es ser dominicano, sino que no teme ‘incursionar’ en referencias e inspiraciones de este mundo globalizado, del cual el arte no escapa”.

La exposición también enfoca el impacto que han tenido artistas extranjeros en la evolución de la plástica moderna y contemporánea en República Dominicana.

Según Cortés, dicho país ha servido como un oasis para que un grupo de artistas excepcionales de otras tierras hayan tenido la oportunidad de continuar y desarrollar su obra, inspirando a los artistas nacionales, al tiempo que su arte se ha nutrido igualmente. Es por esto que la muestra seleccionada comprende piezas de artistas dominicanos con obras realizadas por sus compañeros extranjeros.

Bajo la dirección de Adlin Ríos e Irene Esteves, la muestra en exposición cuenta con obras de los artistas Charlie Quezada, Raquel Paiewonsky, Gerard Ellis, José García Cordero, Hulda Guzmán, Jorge Pineda, Gustavo Peña, Quisqueya Henríquez, Fernando Varela, José Bedia, Ignacio Iturria, Rafael Ferrer, Eugenio Fernández Granell y Jorge Porto.

Ríos fue catedrática en la Universidad del Sagrado Corazón, donde impartió cursos de Historia y Apreciación del Arte desde 1975, además de ser licenciada por la Universidad de Barcelona y doctora “honoris causa” por la Universidad Central de Bayamón.

Por su parte, Esteves, conservadora e historiadora del arte, cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo un doctorado en conservación y restauración de pintura.

“Es nuestra meta que esta exposición contribuirá a acercar más aun a Puerto Rico a la República Dominicana, ayudándonos a conocer, entender y disfrutar mejor la vitalidad que caracteriza hoy al país hermano”, finalizó Cortés.

La Fundación Cortés es una entidad sin fines de lucro establecida en el 2012 con la misión de educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe.

Anuncios

Relacionado