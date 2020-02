Artistas indignados por suspensión de elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras la suspensión de las elecciones nacionales municipales de la República Dominicana, por parte de la Junta Central Electoral, diversos artistas dominicano se expresaron su indignación y calificaron el hecho como un luto para la democracia dominicana.

El primero en dar a conocer su posición fue el merenguero Johnny Ventura, quien es candidato a alcalde del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo.

Ventura se negó a votar en horas de la mañana del domingo, previo a la cancelación, ya que entendía que existían irregularidades en el proceso. Al igual que él, su compañera de boleta Hony Estrella rechazó ejercer su derecho constitucional.

El cantautor Juan Luis Guerra consideró una vergüenza la suspensión, posteando en Instagram “Será porque aquí no hablamos francés? #vergüenza”, refiriéndose a su icónico tema “El Costo de la Vida”.

El artista urbano Vakeró re-posteo la publicación de Guerra, que tenía una imagen con la palabra democracia, agregando una frase de la canción del grupo 4.40 que dice “LA GUAGUA SIGUE EN REVERSA”.

El cantante Frank Ceara expresó: “Qué vergüenza!!! Hasta cuándo lo vamos a permitir? Señor, te pedimos por nuestro país!!!! Y cómo guerreros tuyos que somos, enséñanos lo que debemos hacer”.

El cantante corista de 4.40 y fotógrafo Roger Zayas escribió: “Abusadores, coño! Un pueblo completo sometido a este abuso. El robo de nuestros impuestos para cubrir este engaño. Dejen de joder con memes y relajos de que levanten la ley seca y empiecen a tomar esto en serio. No es hora de chercha. El PLD quiere secuestrar el país! #fraude”

Héctor Acosta “El Torito”, quien estaba de gira en Estados Unidos y pospuso otros compromisos artísticos para ejercer su derecho al voto, se refirió al tema de una forma molesta.

“Por este medio quiero manifestar mi sentir sobre lo sucedido en el dia de hoy. Se le ha dado una estocada mortal a la democracia de nuestro país. Un acto que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pero eso no significa de ninguna manera, que se ponga de manifiesto el caos y la violencia entre los seres humanos de una misma nación. Claro que estamos dolidos y hasta avergonzados por lo sucedido, pero nuestro país debe mantenerse firme con sus principios de que nada puede alterar el orden y la convivencia entre nosotros. Exigimos que se aclare lo más pronto posible todo lo ocurrido, por el bienestar y la salud de nuestra república dominicana”, dijo El Torito..

Carlos Alfredo Fatule, quien reside en Estados Unidos desde hace varios años, escribió “NO A LA IMPUNIDAD. NO A LA CORRUPCIÓN. NO AL VOTO ELECTRÓNICO. ELECCIONES LIBRES CON BOLETAS FÍSICAS. NO A LA ANARQUÍA. SÍ AL ORDEN INSTITUCIONAL. A VOTAR AHORA CON MÁS FE Y ESPERANZA EN UN PAÍS MEJOR ADMINISTRADO”.

