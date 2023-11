Artistas Iliana Emilia y Scherezade García realizan exposición en Galería San Ramón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Las artistas hermanas Iliana Emilia y Scherezade García presentan desde este miércoles en Galería ASR San Ramón, la primera exposición conjunta en República Dominicana, su tierra natal, la cual según explicaron tiene mucho que ver con la identidad, inmigración y movimiento humano.

La exposición, que según indicaron es una colaboración de las hermanas, quienes residen en Nueva York desde hace más de 20 años, se titula “Agua Firme. Tierra Madre” y tendrá apertura a partir de este 22 de noviembre de 2023.

En la propuesta expositiva se presentará una selección de sus obras más recientes, que incluyen pinturas, dibujos, obras mixtas, videos e instalaciones, ofreciendo una perspectiva única sobre el Caribe, con obras arraigadas en la historia y la narración.

“Nacimos en una isla rodeada de agua y esa geografía nos inspiró e impactó la forma en que vemos el mundo. Detrás del paisaje paradisíaco, el sol cegador, la paleta de mil y una tonalidades de azules y los feroces vientos de huracanes, es el escenario de la historia de un encuentro que definió quiénes somos”, expresaron las artistas.

La curadora invitada Paula Gómez Jorge, a propósito de la exposición, comenta que “La historia colonial del Caribe ha sido revisada desde nuevas perspectivas y sigue siendo una fuente constante de inspiración para artistas y escritores.

Indicó que temas como la búsqueda de identidad y el proceso de descolonización son recurrentes en la obra de estas talentosas artistas. Además, desde una perspectiva autobiográfica como artistas de la diáspora, exploran la conexión con su tierra natal y la región caribeña, considerándola como espacio de cuantiosas historias y puerta de entrada al territorio latinoamericano”.

Iliana Emilia dijo que ambas artistas cuentan con una importante carrera a nivel internacional vinculada al contexto del Arte Latino Contemporáneo y su circuito expositivo. Sus obras se encuentran en importantes colecciones de instituciones museísticas públicas y privadas.

Señalaron que las obras de Iliana García forman parte de las colecciones permanentes del Smithsonian American Art Museum, El Museo del Barrio, The Blanton Museum of Art, Texas, el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo y otros. Además, una monografía editada sobre su obra “iliana emilia García: la razón/la palabra/el objeto,” fue publicada en 2020 por el AMA Museo de Arte de las Américas, y editada por Olga U. Herrera, Ph.D.

Por su parte, las obras de Scherezade García están incluidas en las colecciones permanentes del Smithsonian American Art Museum, el Art Museum of the Americas, El Museo del Barrio, The Housatonic Museum of Art, The Mellon Foundation, el Museo de Arte Moderno en Santo Domingo y otros. Igualmente, una monografía editada sobre su obra “Scherezade García: De este lado del Atlántico”, fue publicada en 2020 por el Museo de Arte de las Américas (AMA).

Tanto en las concepciones estéticas y formales de sus obras como de su presencia sistemática en el país, las hermanas García mantienen un vínculo sólido con Quisqueya.

Asimismo consideran a su «Tierra Madre» como un anclaje fundamental en su expresión artística y su identidad en la diáspora. Esta dualidad enriquece y profundiza aún más su producción más reciente con un conjunto de obras que ofrecen visiones entretejidas sobre El Caribe.

Explicaron que en “Agua Firme. Tierra Madre”, las obras que se presentan expresan la noción de movimiento y fluidez como metáfora visual de una identidad caribeña que se moldea y se transforma en respuesta a las dinámicas de poder y a la historia colonial.

Como señala Iliana Emilia García, algunas obras de la exposición como «la instalación» ,“Las Tres Marías» combina en una sola forma varias de las nociones de lugar, memoria, movimiento, fluidez y domesticidad que siempre llevo conmigo” y, como comenta Scherezade García la obra “Autopista Líquida/Liquid Highway” es muy representativa de un Caribe de una identidad fluida y en constante movimiento”.

Sobre ASR Galería

ASR Galería es un innovador concepto de Galería desarrollado por el equipo de Arte San Ramón, quienes por décadas han dedicado sus espacios al desarrollo y promoción del arte dominicano. Este espacio se ha reinventado y adecuado a nuevos tiempos y conceptos segmentando sus espacios expositivos, creando así un espacio plural e inclusivo que permite la exhibición de obras de diferentes estilos, formatos y medios, con salas que se transforman acorde a las necesidades de los diversos formatos que exigen las nuevas tendencias.

iliana emilia García

Artista plástica, grabadora e instaladora especializada en dibujos de gran formato en lienzo y papel, así como en instalaciones que destacan su símbolo icónico: la silla. Cofundadora del Proyecto GRÁFICA Dominican York, posee un AAS de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, un BFA de la Escuela de Diseño Parsons | The New School, y un MA en Biografía y Memorias del Graduate Center, CUNY. Su obra explora conceptos de historia emocional, memoria colectiva y ancestral, e intimidad. Ha participado en exposiciones en el AMA Museo de Arte de las Américas, Taller Boricua, Hostos Community College, entre otros. Sus trabajos forman parte de colecciones permanentes como el Smithsonian American Art Museum, El Museo del Barrio, The Blanton Museum of Art, y más. La monografía «iliana emilia García: la razón/el objeto/la palabra» fue publicada en 2020 por el AMA Museo de Arte de las Américas. Sus archivos personales se encuentran en Archives of American Art, Smithsonian Institution. Actualmente reside y trabaja en Brooklyn, Nueva York.

Scherezade García

Pintora, grabadora y artista de instalaciones, su obra explora alegorías de historia, migración, memoria colectiva y ancestral, colonización y política cultural. Cofundadora del Proyecto GRÁFICA Dominican York, posee un AAS de la Escuela de Diseño Altos de Chavón, un BFA de Parsons | The New School y un MFA del City College of New York, CUNY. Ha expuesto en el Museo de Arte de las Américas, Galería de Arte Clifford (Universidad de Colgate), Teatro Miller (Universidad de Columbia), Galería de Arte Lehman College, Galería Crossroads (Universidad de Notre Dame), Museo de Arte de Santo Domingo, Bienal de La Habana, entre otros. Su obra está en colecciones como el Smithsonian American Art Museum, Museo del Barrio, Housatonic Museum of Art. Recibió la Beca Joan Mitchell (2015) y el Premio Colene Brown (2020). Monografía «Scherezade García: De este lado del Atlántico» publicada en 2020 por el Museo de Arte de las Américas. Miembro del Consejo Asesor de Arts Connection y No Longer Empty en NYC, y Junta Directiva de College Art Association (2020-2024). Archivos en Archives of American Art. Profesora asistente en la Universidad de Texas en Austin. Reside en Brooklyn, Nueva York y Austin, TX.