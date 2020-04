Artistas aseguran que el Vertedero de Duquesa los está ahogando

View this post on Instagram

4:15 AM. Despierto y pienso que es insomnio por el confinamiento y el desfase del cuerpo por no salir de casa que es lógico que pierda noción y ritmo del tiempo, pero oh! Sorpresa, es dificultad para respirar por la quema de basura en tiempos Covid 19, APLAUSOS DE PIE AL DE LA IDEA!! Y que se supone que hagamos?? Aguantar hasta que solucionen ese “pequeño problema” que es lo que está pasando aquí? qué pasa si alguien asmático hace crisis, va a un hospital y se contagia de algo peor que lo termina matando?