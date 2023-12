Artista visual dominicana Aida Vásquez Yarull participó en feria de arte Red Dot Miami

SANTO DOMINGO, EL NUEVO DIARIO.- Con un enfoque innovador y una habilidad artística para expresar las complejidades humanas y sus emociones, nos llega Aida Vásquez Yarull , una joven promesa del arte dominicano contemporáneo.

Esta novel creadora ha marcado su huella en la escena artística internacional al ser seleccionada para participar con obras de su serie “The Great Escape” en la prestigiosa feria de arte Red Dot Miami, 2023. Su talento y visión han capturado la atención de coleccionistas y amantes del arte, consolidando su carrera como una creadora emergente de renombre.

Desde sus primeros trazos a la temprana edad de 9 años hasta su evolución como una destacada exponente del expresionismo abstracto, Aida Vásquez Yarull ha llevado su viaje artístico a nuevas alturas. La reciente participación en Red Dot Miami, a través de la Ralwins Art Gallery, marca un hito crucial en su carrera, demostrando que el arte puede ser un canal poderoso para la expresión emocional y la conexión humana.

Su obra trasciende la técnica, pues es una exploración apasionada de las complejidades humanas y las emociones crudas. La serie “The Great Escape», originada en un momento de «burnout» personal, cautivó el público al ofrecer una visión íntima de los desafíos emocionales y la búsqueda de significado en la vida.

Se trata de un conjunto de piezas en tonalidades ocres en las que hay una integración equilibrada de valores, resaltando los grises y blancos que junto a las líneas estructurales en negro y las formas en marrón, generan campos espaciales poblados de ritmos y fusiones.

En la serie “The Great Escape”, Aida emplea técnicas como los aguados, los “dripping” de forma goteada para recrear lágrimas y con ellas esas tristezas y ansiedades propias del ser humano. Integra también líneas que representan los latidos del corazón y la adrenalina sin dejar de edulcorar el conjunto con líneas en formas circulares que dan cuenta de la estilización del proceso.

Como artista autodidacta, ha experimentado una transformación única a lo largo del tiempo. Desde la exploración inicial hasta el refinamiento deliberado, su estilo, que además de expresionista abstracto es también ecléctico, ha encontrado resonancia entre coleccionistas y críticos de arte.

A través de la variedad de formas y técnicas que fusiona en sus obras, la artista busca comunicar un mensaje de positivismo, alegría y reflexión. Sus creaciones invitan a los espectadores a una experiencia personal, donde cada obra es una expresión de emociones humanas.

La participación de Aida Vásquez en Red Dot, Miami, ha abierto nuevas puertas y oportunidades, ampliando su perspectiva hacia un público más diverso y apasionado. Logró establecer relaciones con galerías internacionales y artistas inspiradores. Recibió numerosas felicitaciones, lo que le hizo experimentar una profunda gratitud por el reconocimiento a su trabajo, avivando su deseo por seguir dando lo mejor de sí activando sus energías para continuar innovando, creando y explorando por medio de su arte, sus emociones y estilo.

Sobre Aida Vásquez Yarull

Aida Vásquez Yarull, es psicóloga escolar de formación, egresada de la carrera de Psicología mención Escolar por UNIBE, cuenta con una especialidad en habilitación docente y múltiples diplomados especializados, los cuales ha realizado tanto en República Dominicana como en el extranjero.

Ha trascendido su carrera educativa para embarcarse en un viaje artístico apasionante. Su enfoque en el expresionismo abstracto y la fusión de diversas técnicas la distingue como una creadora de narrativas visuales excepcionales. En sus obras se destaca la riqueza en los detalles, los símbolos como muestra de las experiencias vividas, las cuales son transmutadas por la artista teniendo el color como elemento distintivo.

Desde el 2020, Aida ha dedicado su talento a la creación de varias series evocando memorias distintas en cada una. Entre los títulos que acompañan el conjunto de creaciones, encontramos: “Where did the time Go”, (¿Dónde se fue el tiempo?); “Honor your Scars”, (Honra tus cicatrices); “Breaking Free”, (Liberándose); “Non-Negotiables”, (No negociables); “Holy Boundaries”, (Límites sagrados); “Less is More”, (Menos es más); “Define Success”, (Define el éxito); “Purpose Driven” (Impulsado por un propósito); y “The Great Escape” (La Gran Evasión). Esta última serie integra las obras exhibidas en Red Dot Miami.

Es notable destacar que todas las obras producidas por la artista hasta la fecha, han sido vendidas y forman parte de importantes colecciones privadas tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos.

Red Dot Miami es una feria de arte contemporáneo que se celebra en el centro de Convenciones Mana Wynwood de Miami, en conjunto con Spectrum Miami, abarcando un espacio de 14,000 metros cuadrados. En este escenario se destacan las obras de artistas emergentes y participan galerías de prestigio, coincidiendo con la Semana del Arte en el marco de Art Basel Miami Beach.