Artista plástico dominicano expone obras de artes en Galeria de universidad estadounidense

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.-La Gallery Bergen, en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos, dejó abierta al público hasta el 23 de enero de 2020, la exhibición anual titulada “Pro Objetos Encontrados” (Pro Found Objects, en inglés), que en esa ocasión incluyó trabajos del artista plástico dominicano Ezequiel Jiménez.

Jiménez, quien es profesor adjunto en la Universidad Bergen Community College, participa en esa exposición junto a los maestros de la facultad de artes visuales.

La misma fue curada por Tim Blunk, director de la galería, y contiene una diversidad de trabajos artísticos, inclusive un cortometraje experimental, multimedia, instalación, pinturas, escultura impresa en 3-D, instalaciones fotográficas, arte digital, ilustración y diseño de moda.

Entre los artistas-educadores participantes se destacan, además de Ezequier Jiménez, Frank Aiello, Adrea Geller, Ada Goldfeld, Claire McConaughy, Ellen Denuto, Ethan Greenbaum, Frida De Myr, Mary Bays, Gregg Biermann, Theresa Daddezio, Rumi Hara, Carl Jablonski, entre otros.

Jiménez, quien nació en la ciudad de Santiago y emigró hace más de dos décadas a los Estados Unidos, expresó durante la recepción de apertura de la exposición que “Gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio de ser parte esta exhibición, siendo esta una las escuelas de arte más importante en una universidad estadounidense”.

Agregó que se trata de “una puerta que como migrantes somos capaces de derrumbar las barreras cuando se toma la firme decisión de prepararnos para desarrollar nuestro talento a su máxima expresión, lo que puede llevarnos tan lejos como nuestros pensamientos infinitos”.

La exhibición “Pro Objetos Encontrados” (Pro Found Objects, en inglés) está abierta al público de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. hasta el 23 de enero de 2020 en la Gallery Bergen de Bergen Community College. Para más información llamar al (201) 879-8817 ó visite su página en Internet Bergen.edu/community/gallery-bergen.

El artista vistal Ezequiel Jiménez, quien recibió su MFA de la City University of New York-Lehman College, ha expuesto en universidades y galerías de otras instituciones en los Estados Unidos, entre ellas Kean University en New Jersey; The Oral History Association, Denver, Colorado; Adelphi University en Long Island, Bronx Community Colleghe, en New York.

Asimismo ha hecho exhibiciones colectivas, seleccionadas en el Festival de las Artes Visuales de Washington Heights e Inwood, The Gallery Space at Russ Berrie; Columbia University, CB 12-Gallery Space, Community Board 12, en la urbe neoyorquina, y en Dominican Beaking Through-The North Light Loft, Alentown, Pennsylvania.

